Новий вірус атакує світ: що відомо про "невиліковну" хворобу, яку плутають із грипом

Світ охопила хвиля загадкового вірусу, який лікарі називають «невиліковним» через відсутність специфічної терапії. Хоча симптоми нагадують звичайну застуду або Covid-19, збудник значно стійкіший до зовнішнього середовища та швидко поширюється серед дорослих і дітей.

Про це повідомив провідний американський експерт з інфекційного контролю, медичний директор Jefferson Health (Філадельфія) Ерік Сачінвалла, пише видання LADbible.

За його словами, наразі спостерігається значний сплеск захворюваності на аденовірус, який часто залишається недіагностованим через схожість з іншими респіраторними інфекціями.

Що таке аденовірус

За даними Служби громадської охорони здоров’я Шотландії (Public Health Scotland), аденовіруси — це група, що налічує близько 50 різних типів вірусів. Вони здатні вражати різні органи та системи, викликаючи симптоми від легкого нездужання до серйозних ускладнень у людей з ослабленим імунітетом.

Головна небезпека полягає в тому, що цей вірус надзвичайно живучий. На відміну від багатьох інших збудників, він стійкий до більшості стандартних дезінфікувальних засобів, що дозволяє йому довше зберігатися на поверхнях і швидко передаватися в побуті.

Основні симптоми: як розпізнати хворобу

Клінічна картина аденовірусу часто маскується під сезонний грип або коронавірус. Пацієнти зазвичай скаржаться на сильний кашель і нежить, лихоманку та озноб, біль у горлі та запалення лімфовузлів, гострий бронхіт або круп.

Крім респіраторних проявів, аденовірус може вражати слизову оболонку очей (кон’юнктивіт) і шлунково-кишковий тракт. Останнє проявляється у вигляді діареї, нудоти, блювання та гострого болю в животі. В рідкісних випадках вірус може викликати запалення сечового міхура або вражати нервову систему.

Масштаби поширення: статистика вражає

Згідно з дослідженнями Національного інституту здоров’я (NIH), аденовірус є причиною:

5–10% усіх клінічно значущих респіраторних інфекцій у дітей;

1–7% аналогічних випадків у дорослих.

Статистика свідчить, що більшість дітей інфікуються аденовірусом ще до досягнення 10-річного віку. Часто хвороба проходить у легкій формі, і батьки навіть не підозрюють, що дитина перенесла саме цей вірус. Проте цифри за 2016 рік показують, що лише серед дітей до 5 років було зафіксовано близько 75 мільйонів випадків діареї, спричиненої саме аденовірусом.

Чому хворобу називають «невиліковною» та як діяти

Термін «невиліковний» у цьому контексті означає відсутність специфічних противірусних препаратів, спрямованих саме на аденовірус. Лікування є винятково симптоматичним.

Рекомендації доктора Сачінвалли: відпочинок є критично важливим для відновлення імунної системи. Пийте багато рідини, щоб уникнути зневоднення, особливо за кишкових симптомів.

Лікар зазначає, що не кожне піднімання температури потрібно негайно збивати жарознижувальними (парацетамолом чи ібупрофеном). Лихоманка — це природний інструмент імунітету для боротьби з інфекцією.

Оскільки самостійно відрізнити аденовірус від грипу чи Covid-19 майже неможливо, Ерік Сачінвалла радить обов’язково звертатися по медичну допомогу, якщо симптоми не полегшуються на третій день хвороби.

