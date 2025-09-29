Новий випадок падіння безпілотника зафіксовано в Румунії - подробиці

Дрон / © Associated Press

У Румунії, поблизу каналу Шонтея-Ноуа у повіті Тулча, виявили уламки безпілотника.

Про це повідомило Міністерство оборони Румунії.

Міністерство національної оборони Румунії 29 вересня отримало інформацію про те, що в районі каналу Шонтеа-Ноуа, розташованого у повіті Тулча, були виявлені фрагменти дрона.

Згідно з офіційним повідомленням, сигнал надійшов через виклик до служби 112. На місце оперативно виїхала спільна група, до складу якої увійшли фахівці Міністерства оборони, представники Румунської служби розвідки та Прикордонної поліції.

Уламки вже вилучають для подальшої експертизи, яка має встановити їх походження та тип безпілотника.

