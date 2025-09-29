ТСН у соціальних мережах

Світ
220
1 хв

Новий випадок падіння безпілотника зафіксовано в Румунії - подробиці

Міністерство оборони Румунії підтвердило падіння уламків дрона.

Автор публікації
Наталія Магдик
Дрон

Дрон / © Associated Press

У Румунії, поблизу каналу Шонтея-Ноуа у повіті Тулча, виявили уламки безпілотника.

Про це повідомило Міністерство оборони Румунії.

Міністерство національної оборони Румунії 29 вересня отримало інформацію про те, що в районі каналу Шонтеа-Ноуа, розташованого у повіті Тулча, були виявлені фрагменти дрона.

Згідно з офіційним повідомленням, сигнал надійшов через виклик до служби 112. На місце оперативно виїхала спільна група, до складу якої увійшли фахівці Міністерства оборони, представники Румунської служби розвідки та Прикордонної поліції.

Уламки вже вилучають для подальшої експертизи, яка має встановити їх походження та тип безпілотника.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Румунія розробила правила збиття дронів і літаків, які порушують її повітряний простір.

