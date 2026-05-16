Новий жах Гімалаїв: гібриди вовків та диких собак стали загрозою для людей

Гібрид, відомий як кхіпшанг, більший за вовка, але менший за собаку / © newscientist.com

В індійській частині високогірного регіону Ладакх, на висоті майже 5000 метрів над рівнем моря, розгортається екологічна та соціальна криза: унікальні гімалайські вовки дедалі частіше спарюються з бродячими собаками. Цей процес породив новий вид гібридів, який місцеві жителі називають «кхіпшанг» (khipshang). Вчені попереджають: ці тварини несуть пряму загрозу для людей та витісняють інших диких хижаків.

Про це повідомляє авторитетне наукове видання New Scientist.

На висоті п’яти тисяч метрів зафіксували хижаків, які зовні копіюють вовків, але мають абсолютно іншу поведінку.

Сірувата шерсть, невимушена рись по м’якому снігу, виверенний рух, вистежування і блискавичний удар, який одним укусом обриває життя бабака — на перший погляд, це класичний вовк. Саме за такою картиною на висоті майже 5000 метрів в індійському Ладакху спостерігають дослідники. Життя на таких вершинах суворе, і ці вовки є частиною унікального ланцюга ссавців, які виживають тут разом із сніговими барсами, гімалайськими бурими ведмедями та тибетськими лисицями.

Проте за маскою звичайного вовка дедалі частіше ховається гібрид, чия поява порушує хиткий баланс високогір’я.

Головна небезпека «кхіпшангів»

Головна небезпека «кхіпшангів» полягає в тому, що вони успадкували від собак відсутність страху перед людиною.

Чистокровні гімалайські вовки є вкрай обережними тваринами, які за тисячоліття еволюції навчилися уникати контактів із людьми. Натомість бродячі собаки, які масово розплодилися біля гірських поселень та військових баз, передали новому потомству «сміливість».

Гібриди «кхіпшанг» набагато легше йдуть на контакт із людським середовищем, підходять близько до житла та є непередбачуваними. Через поєднання сили вовка та відсутності страху, притаманного собакам, ці хижаки здатні нападати на місцевих жителів, пастухів та туристів, завдаючи їм важких каліцтв.

Крім загрози для людей, нові гібриди стрімко витісняють з екосистеми інших рідкісних хижаків Гімалаїв.

«Кхіпшанги» виявилися надзвичайно конкурентоспроможними. Вони легше пристосовуються до суворих умов, ніж корінні мешканці високогір’я, та агресивніше полюють. Через це вони починають вигравати харчову конкуренцію у снігових барсів та тибетських лисиць, а також загрожують повною генетичною асиміляцією та зникненням самому чистокровному гімалайському вовку.

