Новий зрив Медведєва: після подій у Венесуелі пролунали погрози і Україні

Дмитро Медведєв / © Associated Press

Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв бурхливо відреагував на проведення Сполученими Штатами військової операції у Венесуелі. Колишній президент РФ не стримував сарказму та використав цей інфопривід для чергових нападок на Україну.

Про це повідомляють РосЗМІ.

«Відмінний приклад миротворчості США. Жорстка військова операція в незалежній країні, яка нічим не загрожувала Штатам. Захоплення спецназом легально обраного президента з дружиною. Звичайно, все це суворо в рамках міжнародного права і національного законодавства за погодженням із Конгресом», — сказав він.

Коментуючи дії американської армії, Медведєв не оминув увагою Україну. Він цинічно заявив, що американським силам варто було б обрати іншу ціль.

За словами російського чиновника, було б «непогано», якби США «атакували військові бази України».

Окрім випадів у бік Києва та Вашингтона, Медведєв зробив висновок, що єдиним запобіжником від зміни влади ззовні є наявність зброї масового ураження.

«Операція в Каракасі стала найкращим доказом того факту, що будь-якій державі треба максимально зміцнювати свої Збройні сили, не дозволяючи різним багатим нахабам запросто змінювати конституційний лад у пошуках нафти або чогось іншого», — додав він.

На думку Медведєва, максимальним зміцненням країни від подібних сценаріїв є саме наявність ядерної зброї, що вкотре підтверджує ставку Кремля на ядерний шантаж у міжнародній політиці.

До слова, Росія звинуватила США в «акті озброєної агресії» проти Венесуели, заявивши про «глибоке занепокоєння» та назвавши підстави для таких дій «непереконливими». У МЗС РФ традиційно закликали до «діалогу», наголосили на неприпустимості ескалації та заявили про готовність сприяти врегулюванню ситуації, підкресливши право Венесуели самостійно визначати свою долю без зовнішнього втручання.

Нагадаємо, у столиці Венесуели Каракасі вранці у суботу, 3 січня, було чутно гучні вибухи та дим. Над містом фіксувалися літаки.

Після цього президент Венесуели Ніколас Мадуро «підписав і наказав виконати указ про оголошення стану зовнішнього нападу на всій території країни».

Він також наказав реалізувати всі плани національної оборони «у відповідний час і за відповідних обставин».

У своєму дописі у Truth Social Дональд Трамп заяви про затримання Ніколаса Мадуро і вивезення лідера Венесуели з країни. З його слів, США успішно здійснили широкомасштабний удар проти Венесуели.