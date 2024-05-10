Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

НПЗ у Калузькій області РФ атакували дрони української розвідки — ЗМІ

НПЗ у Калузькій області РФ атакували дрони української розвідки — ЗМІ

НПЗ у РФ атакували дрони ГУР / Фото: gettyimages.com

Нафтопереробний завод атакували одразу декілька безпілотників.

Нафтопереробний завод у Калузькій області Росії, який спалахнув сьогодні вночі, був атакований безпілотниками Головного управління розвідки Міноборони України.

Про це інформує Укрінформ з посиланням на власні джерела у розвідці.

У повідомленні вказується, що нафтопереробний завод атакували одразу декілька безпілотників.

"НПЗ у Калузькій області атакували працівники ГУР кількома дронами", - сказав співрозмовник.

Це вже не перший раз, коли дрони атакують Калузький НПЗ, вперше удар по ньому був здійснений 15 березня 2024 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Росії в результаті атаки безпілотників сталися вибухи та пожежа на нафтопереробному заводі у Калузькій області.

Крім того, ми раніше інформували, що в російському Башкортостані безпілотник завдав удару по НПЗ "Газпром нафтохім Салават", влучивши в установку каталітичного крекінгу нафти

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація