НПЗ у Калузькій області РФ атакували дрони української розвідки — ЗМІ

Нафтопереробний завод у Калузькій області Росії, який спалахнув сьогодні вночі, був атакований безпілотниками Головного управління розвідки Міноборони України.

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Про це інформує Укрінформ з посиланням на власні джерела у розвідці.

У повідомленні вказується, що нафтопереробний завод атакували одразу декілька безпілотників.

"НПЗ у Калузькій області атакували працівники ГУР кількома дронами", - сказав співрозмовник.

Це вже не перший раз, коли дрони атакують Калузький НПЗ, вперше удар по ньому був здійснений 15 березня 2024 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Росії в результаті атаки безпілотників сталися вибухи та пожежа на нафтопереробному заводі у Калузькій області.

Крім того, ми раніше інформували, що в російському Башкортостані безпілотник завдав удару по НПЗ "Газпром нафтохім Салават", влучивши в установку каталітичного крекінгу нафти.

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