Ну, якщо Путін сказав: батько загиблого під час бунту Пригожина пілота підтримав рішення закрити справу

Батько 24-річного російського пілота з Таганрога, який загинув під час удару по колоні ПВК "Вагнер", підтримав рішення диктатора Путіна припинити кримінальну справу проти ватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина.

Про це пише російське видання ASTRA.

"Якщо слово про закриття справи дав президент (Путін - Ред.), це справедливо", – сказав Андрій Бабаєв, батько загиблого льотчика гелікоптера Кирила Бабаєва.

Бабаєв-старший розповів, що ні ПВК "Вагнер", ні Пригожин жодних вибачень йому не приносили.

"Я отримав повідомлення про смерть сина в соціальних мережах о 10-й вечора в суботу, а перед обідом вже прийшли офіційні представники командування та повідомили про загибель Кирила.

Опізнати тіло нам не давали, сказали, там нема чого впізнавати. Вони горіли, вони були підбиті, падали з великої висоти. Упізнання проводили представники військової частини, і на підставі того, що вони побачили і на основі документів, які вони знайшли на місці події. Похорон був сьогодні. Труна була закрита. Загинули 3 члени екіпажу, включаючи мого сина. Командир вижив, але теж у поганому стані", – сказав батько льотчика.

Загиблий російський пілот Кирило Бабаєв, вертоліт якого збили "вагнерівці" / Фото: t.me/astrapress

Нагадаємо, що власник ПВК "Вагнер" Пригожин зупинив свій марш на Москву за 200 км від російської столиці і передумав здійснювати переворот.

За інформацією пропагандистів РФ, під час "маршу на Москву" вагнерівці ліквідували не менше 13 російських військових. Загалом, згідно даних російських пропагандистських ЗМІ, загинуло від 13 до 20 військових. Це військовослужбовці, які знаходилися на бортах збитих літаків. ВКС РФ втратили принаймні 7 повітряних суден.

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