"Нульовий пацієнт" із хантавірусом міг заразитися на "краю світу": що кажуть у туристичному місті

Круїзний лайнер MV Hondius, де спалахнув хантавірус / © Associated Press

Епідеміологи розслідують походження спалаху хантавірусу на круїзному лайнері MV Hondius. Головна версія вказує на зараження «нульового пацієнта» під час екскурсії в аргентинському місті Ушуая. Дослідники припускають, що турист інфікувався на сміттєзвалищі, проте місцева влада рішуче заперечує цю версію.

Про це пише Unilad.

Епідеміологи припускають, що нинішній спалах хантавірусу міг зародитися буквально «на краю світу», хоча сама хвороба, звісно, не несе апокаліптичного сценарію.

У центрі розслідування опинилося місто Ушуая на півдні Аргентини — саме звідти вирушило круїзне судно MV Hondius перед тим, як на його борту зафіксували спалах Andes-штаму хантавірусу.

Ушуая, яку часто називають містом «на краю світу», давно здобула популярність серед туристів завдяки вражальним краєвидам засніжених гір і близькості до Антарктиди та Патагонії — одних із найменш порушених людиною місць на планеті.

Однак останнім часом місто опинилося в центрі негативної уваги, оскільки фахівці намагаються встановити джерело небезпечного вірусу. Наразі основною версією залишається припущення, що «нульовий пацієнт» побував неподалік Ушуаї.

Як міг заразитися хантавірусом «нульовий пацієнт»?

За даними розслідування, двоє туристів відвідали сміттєзвалище біля віддаленого міста, намагаючись побачити рідкісних патагонських птахів. Вважається, що саме там один із них заразився Andes-штамом — єдиною формою хантавірусу, здатною передаватися від тварин до людей.

За попередніми оцінками, зараження могло статися через контакт із щурячими випорожненнями на території сміттєзвалища. Аргентинські посадовці, імена яких не розголошуються, повідомили, що наразі ця версія вважається найбільш імовірною.

Влада Ушуаї заперечує поширення вірусу з цього міста

Водночас місцева влада категорично не погоджується з такими висновками. Очільник служби епідеміології та екологічного здоров’я регіону Хуан Петріна відкинув припущення про місцеве походження вірусу, наголосивши, що випадків хантавірусу там ніколи не реєстрували.

«У Tierra del Fuego (Вогняній Землі) у нас немає жодного зареєстрованого випадку хантавірусу за всю історію. І конкретно від 1996 року — коли Національна система нагляду внесла цю хворобу до переліку обов’язкових для звітності — у Tierra del Fuego не було жодного випадку», — наголосив Петріна.

Що відомо про «нульового пацієнта» з хантавірусом?

Попри те, що саме ця версія зараз домінує, чоловік, якого вважають «нульовим пацієнтом», до подорожі на MV Hondius встиг побувати в багатьох країнах Південної Америки.

Громадянин Нідерландів Лео Схілпероорд, якого називають першим інфікованим, перебував у регіоні кілька місяців. До Аргентини він прибув ще в листопаді 2025 року.

7 січня разом із дружиною чоловік автомобілем перетнув кордон із Чилі, після чого понад місяць подорожував обома країнами. Подружжя також побувало в Уругваї, а 27 березня знову повернулося до Аргентини. Після цього вони вирушили до Ушуаї, де 1 квітня сіли на борт круїзного лайнера.

Саме ці обставини й навів керівник служби охорони здоров’я Tierra del Fuego, відповідаючи на звинувачення щодо походження вірусу. На думку Петріни, значно ймовірніше, що зараження сталося більш ніж за 900 миль (1448 км) на північ від регіону.

«Передусім у нас немає підвиду довгохвостої миші [яка переносить хворобу], і ми не маємо таких самих кліматичних умов, як північна Патагонія — ані за рівнем вологості, ані температури — для її поширення», — пояснив він.

Петріна також підкреслив, що ізольоване географічне розташування Ушуаї додатково знижує ймовірність поширення інфекції.

«І навіть якщо гризуни почнуть переміщатися, оскільки вони не зважають на географічні кордони, важливо пам’ятати, що ми — острів. Їм довелося б перетнути Магелланову протоку, щоб заразити місцеві види, а це створює додаткові труднощі, окрім кліматичних умов», — додав Петріна.

Спалах хантавірусу на лайнері — що відомо

На круїзному лайнері MV Hondius стався спалах хантавірусу, що забрав життя трьох людей, зокрема «нульового пацієнта» — 70-річного голландського орнітолога та його дружини. Перед мандрівкою пара відвідала переповнене щурами сміттєзвалище в Аргентині, намагаючись побачити рідкісних птахів. Ймовірно, саме там вони заразилися андським штамом, який передається від людини до людини. Лео помер на борту, а його дружина — в аеропорту під час евакуації. Наразі підтверджено ще п’ять випадків захворювання.

Лайнер прибув до Тенерифе, де пасажирів ізолюють у госпіталях або евакуюють спецрейсами до їхніх країн для проходження суворого карантину та тестування.

