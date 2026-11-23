Дженсен Хуанг та акції NVIDIA / © Колаж

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Рада директорів американської технологічної компанії NVIDIA одноголосно ухвалила рішення повернути Дженсена Хуанга на посади президента, генерального директора та члена ради директорів. Це сталося через 11 днів після його звільнення.

Про це йдеться в офіційному повідомленні NVIDIA.

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Рішення ухвалили після низки зустрічей та обговорень із Хуангом. За їхніми результатами рада директорів заявила, що задоволена його відвертістю та здатністю керувати компанією.

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Під час ухвалення рішення рада також отримала інформацію від високопосадовців уряду США. На її підставі керівництво NVIDIA дійшло висновку, що повернення Хуанга не становить загрози національній безпеці.

Голова ради директорів Гарві Джонс заявив, що повернення Хуанга відповідає інтересам акціонерів, працівників, партнерів і клієнтів компанії.

Хуанг подякував раді директорів за довіру та заявив про готовність повернутися до керівництва NVIDIA.

Колетт Кресс, яка тимчасово виконувала обов’язки генеральної директорки, продовжить працювати фінансовою директоркою компанії. Гарві Джонс залишиться головою ради директорів.

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Водночас NVIDIA повідомила, що незалежне розслідування інформації про можливе залучення Хуанга до операції іноземної розвідки триватиме до завершення. Для цього рада директорів раніше створила спеціальний комітет із незалежних директорів та залучила зовнішніх юридичних радників. Хуанг заявив про готовність співпрацювати зі слідством.

Крім того, компанія створила комітет із питань національної безпеки та експортного контролю. Він контролюватиме дотримання торговельних обмежень і ризики для національної безпеки.

NVIDIA також розпочинає пошук директора з комплаєнсу, який відповідатиме за дотримання нормативних вимог у компанії.

Акції NVIDIA миттєво злетіли

Акції компанії зросли на 33% після того, як рада директорів одноголосно схвалила повернення Хуанга та заявила, що не бачить загрози національній безпеці, попри звинувачення в тому, що він також мав романи щонайменше з двома співробітницями Nvidia, пише Reuters.

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Реакція Трампа

Президент США Дональд Трамп позитивно відреагував на рішення ради директорів технологічної компанії NVIDIA повернути Дженсена Хуанга на посаду генерального директора (CEO). Відповідну заяву американський лідер оприлюднив у соцмережах.

За словами Трампа, керівництво компанії ухвалило правильне рішення, адже лідерство Хуанга є важливим як для самої корпорації, так і для економіки Сполучених Штатів загалом.

«Рада директорів NVIDIA ухвалила правильне й належне рішення повернути Дженсена Хуанга на посаду генерального директора. Країні потрібне лідерство Дженсена в NVIDIA, щоб забезпечити успіх і процвітання не лише компанії, а й американської економіки», — заявив президент США.

Трамп також зазначив, що уряд США не має підстав вважати, що повернення Хуанга становить ризик для національної безпеки. Крім того, генеральний прокурор США підтвердив відсутність в уряду доказів причетності керівника NVIDIA до будь-якої протиправної діяльності.

Водночас Дональд Трамп наголосив, що корпорація має продовжити внутрішню перевірку щодо дотримання американських правил експортного контролю.

«Я мав нагоду ближче пізнати Дженсена — він великий патріот і національне надбання. NVIDIA повинна продовжити ретельне внутрішнє розслідування щодо дотримання компанією експортного контролю США. Вітаю Дженсена, раду директорів NVIDIA, народ Сполучених Штатів — і, зрештою, весь світ», — підсумував президент США.

Скандал довкола NVIDIA — що відомо

Нагадаємо, раніше Хуанг опинився в центрі скандалу через зізнання в романі з китайською бізнесвумен, яку підозрювали у шпигунстві, після чого він публічно вибачився перед своєю дружиною, із якою прожив у шлюбі понад 40 років.

Раніше ми писали про те, що китайська шпигунка Еліс Хуанг використала роман із босом Nvidia та обвалила акції компанії.

12 листопада стало відомо про те, що генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг подав у відставку з посади на тлі скандалу щодо роману з ймовірною китайською шпигункою Еліс Хуанг. Тимчасово виконувачкою обов’язків генерального директора компанії стала фінансова директорка Nvidia Колетт Кресс.

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