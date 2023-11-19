Няню-“монстра” засудили до 707 років ув'язнення за розбещення 16 хлопчиків

Роботу він знаходив через свій веб-сайт, на якому називав себе “оригінальним приятелем-нянькою”.

34-річного американця Метью Закжевскі було визнано винним у 34 злочинах, включаючи розпусні та хтиві дії з неповнолітніми віком до 14 років, жорстоке поводження з дітьми та, зокрема, розбещення 16 хлопчиків. Його засуджено до 707 років ув'язнення.

Про це повідомило видання New York Post.

Свої жахливі злочини Закжевські вчиняв від січня 2014 року до травня 2019 року. Його маленькими жертвами були хлопчики віком від 2 до 12 років.

Роботу він знаходив через свій веб-сайт, на якому називав себе “оригінальним приятелем-нянькою” та пропонував різноманітні послуги, зокрема догляд за дітьми на ніч і під час відпустки.

Про перший випадок розпусних дій з боку цього няньки стало відомо в травні 2019 року, коли батьки однієї дитини заявили на нього в поліцію за те, що він неадекватно торкався їх восьмирічного сина. Подальше поліцейське розслідування згодом виявило 11 жертв по всій Південній Каліфорнії, починаючи з 2014 року.

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У суді окружний прокурор Джульєт Олівер описала Закжевські як “монстра, замаскованого посмішками та хихиканням”. У своєму заключному слові під час судового розгляду вона повідомила, що Закжевський мав “цілу книгу” про педофілію на своєму комп’ютері та записав на відео більшість доказів, використаних проти нього.

“Я пишаюся тим, що дарував усмішки вашим дітям, і всі хороші моменти, які ми провели, були на 100 відсотків справжніми”, — сказав Закжевскі перед тим, як суддя Верховного суду округу Орандж Кімберлі Меннінгер оголосила йому вирок.

Нагадаємо, у США співробітницю Стенфордського університету заарештували та звинуватили у брехні. Жінка заявила, що її нібито двічі зґвалтували у кампусі минулого року.

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