ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
2284
Час на прочитання
3 хв

Нищівні санкції Грема проти Росії можуть мати зворотній ефект — Politico

Запропоновані сенатором Ліндсі Гремом 500-відсоткові мита для країн, які купують російські енергоносії, можуть відрізати США від ключових торгівельних партнерів, включаючи європейських союзників. Грем назвав це «одним з найдраконівських законопроєктів про санкції, коли-небудь написаних».

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Ліндсі Грем

Сенатор США Ліндсі Грем / © Associated Press

Сенатор Ліндсі Грем обіцяє, що його законопроєкт про масштабні санкції стане «нищівним» для російської економіки. Проте, якщо цей документ буде прийнятий і узаконить введення мит у розмірі 500% для будь-якої країни, що купує російські енергоносії, це фактично відріже США від деяких найбільших економік світу, зокрема від союзників у Європі.

Про це пише Politico.

Грем, схоже, визнав цю проблему, коли запропонував широке виключення для країн, які надають допомогу Україні. Це виключення захистить Європейський Союз, який продовжує купувати у Росії майже 20% від загального імпорту газу.

Скепсис експертів та глобальні наслідки

Експерти залишаються скептично налаштованими щодо можливості введення захмарних мит, запропонованих у Законі про санкції щодо Росії. Індія та Китай купують близько 70% російського експорту енергоносіїв, але й інші країни, що імпортують нафту, газ чи уран з Москви, можуть бути піддані тарифам. Навіть Сполучені Штати, які залежать від імпорту збагаченого урану з Росії для своїх ядерних реакторів, можуть зіткнутися з проблемами.

Едвард Фішман, старший науковий співробітник Центру глобальної енергетичної політики при Колумбійському університеті, підкреслив, що країнам буде складно миттєво припинити імпорт російських енергоносіїв. За його словами, 500-відсоткові мита на імпорт товарів з Китаю призведуть до різкого зростання цін, порушення ланцюгів постачання та можуть спричинити зростання безробіття в США до рівня рецесії, завдавши величезної шкоди американцям.

Мета законопроєкту та його підтримка в Конгресі

Співавтор законопроєкту, сенатор-демократ Річард Блюменталь, має на меті позбавити Росію можливості фінансувати свій військово-промисловий комплекс за рахунок мільярдів доларів, зароблених на експорті енергоносіїв. Законопроєкт вже отримав підтримку 82 сенаторів і продовжує набирати популярність у Палаті представників.

Деякі експерти вважають, що законопроєкт, ймовірно, зазнає суттєвих змін під час проходження через Конгрес та консультацій з адміністрацією Трампа. Проте широка двопартійна підтримка свідчить про високу готовність законодавців до жорсткіших заходів щодо Росії.

«Можливо, Конгрес чинить тиск на виконавчу владу, змушуючи її діяти. У Сенаті є думка, що потрібно ввести більше санкцій проти Росії», — заявив ексчиновник Міністерства фінансів США Адам Сміт.

Грем, головний прихильник законопроєкту серед республіканців, назвав його «одним з найдраконівських законопроєктів про санкції, коли-небудь написаних».

«Сенат у люті від того, що Росія грає в гру нашим коштом і за рахунок всього світу. І ми готові зробити те, чого не були готові зробити раніше, — а саме, переслідувати людей, які допомагають Путіну», — сказав Грем.

Сенатор Джин Шахін, провідний демократ у Комітеті Сенату з міжнародних справ, відкинула побоювання, що законопроєкт занадто суворий: «Нам потрібно дати зрозуміти Путіну, що йому пора припинити валяти дурня і сісти за стіл переговорів. Але нам також потрібно продовжити та дати зрозуміти, що ми будемо жорсткими».

Позиція Білого дому

Законопроєкт Грема-Блюменталя підтримала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка зустрілася з Гремом у Берліні: «Тиск працює, оскільки Кремль нічого іншого не розуміє. Це різко збільшить спільний вплив наших санкцій».

Лідер більшості в Сенаті Джон Тьюн вказав, що палата може розглянути законопроєкт пізніше цього місяця, але республіканці хотіли б отримати схвалення Білого дому.

Пропоноване введення драконівських мит, схоже, відповідає інтересам Трампа. Прессекретар Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Трамп розглядає санкції як «інструмент у своєму арсеналі», але відмовилася коментувати його позицію щодо законопроєкту.

Нагадаємо, Ліндсі Грем після переговорів між Києвом і Москвою в Туреччині заявив, що Росія веде ігри, які варто припинити. Сенатор США закликає запровадити нові масштабні санкції проти РФ.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie