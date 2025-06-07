Сенатор США Ліндсі Грем / © Associated Press

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Сенатор Ліндсі Грем обіцяє, що його законопроєкт про масштабні санкції стане «нищівним» для російської економіки. Проте, якщо цей документ буде прийнятий і узаконить введення мит у розмірі 500% для будь-якої країни, що купує російські енергоносії, це фактично відріже США від деяких найбільших економік світу, зокрема від союзників у Європі.

Про це пише Politico.

Грем, схоже, визнав цю проблему, коли запропонував широке виключення для країн, які надають допомогу Україні. Це виключення захистить Європейський Союз, який продовжує купувати у Росії майже 20% від загального імпорту газу.

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Скепсис експертів та глобальні наслідки

Експерти залишаються скептично налаштованими щодо можливості введення захмарних мит, запропонованих у Законі про санкції щодо Росії. Індія та Китай купують близько 70% російського експорту енергоносіїв, але й інші країни, що імпортують нафту, газ чи уран з Москви, можуть бути піддані тарифам. Навіть Сполучені Штати, які залежать від імпорту збагаченого урану з Росії для своїх ядерних реакторів, можуть зіткнутися з проблемами.

Едвард Фішман, старший науковий співробітник Центру глобальної енергетичної політики при Колумбійському університеті, підкреслив, що країнам буде складно миттєво припинити імпорт російських енергоносіїв. За його словами, 500-відсоткові мита на імпорт товарів з Китаю призведуть до різкого зростання цін, порушення ланцюгів постачання та можуть спричинити зростання безробіття в США до рівня рецесії, завдавши величезної шкоди американцям.

Мета законопроєкту та його підтримка в Конгресі

Співавтор законопроєкту, сенатор-демократ Річард Блюменталь, має на меті позбавити Росію можливості фінансувати свій військово-промисловий комплекс за рахунок мільярдів доларів, зароблених на експорті енергоносіїв. Законопроєкт вже отримав підтримку 82 сенаторів і продовжує набирати популярність у Палаті представників.

Деякі експерти вважають, що законопроєкт, ймовірно, зазнає суттєвих змін під час проходження через Конгрес та консультацій з адміністрацією Трампа. Проте широка двопартійна підтримка свідчить про високу готовність законодавців до жорсткіших заходів щодо Росії.

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«Можливо, Конгрес чинить тиск на виконавчу владу, змушуючи її діяти. У Сенаті є думка, що потрібно ввести більше санкцій проти Росії», — заявив ексчиновник Міністерства фінансів США Адам Сміт.

Грем, головний прихильник законопроєкту серед республіканців, назвав його «одним з найдраконівських законопроєктів про санкції, коли-небудь написаних».

«Сенат у люті від того, що Росія грає в гру нашим коштом і за рахунок всього світу. І ми готові зробити те, чого не були готові зробити раніше, — а саме, переслідувати людей, які допомагають Путіну», — сказав Грем.

Сенатор Джин Шахін, провідний демократ у Комітеті Сенату з міжнародних справ, відкинула побоювання, що законопроєкт занадто суворий: «Нам потрібно дати зрозуміти Путіну, що йому пора припинити валяти дурня і сісти за стіл переговорів. Але нам також потрібно продовжити та дати зрозуміти, що ми будемо жорсткими».

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Позиція Білого дому

Законопроєкт Грема-Блюменталя підтримала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка зустрілася з Гремом у Берліні: «Тиск працює, оскільки Кремль нічого іншого не розуміє. Це різко збільшить спільний вплив наших санкцій».

Лідер більшості в Сенаті Джон Тьюн вказав, що палата може розглянути законопроєкт пізніше цього місяця, але республіканці хотіли б отримати схвалення Білого дому.

Пропоноване введення драконівських мит, схоже, відповідає інтересам Трампа. Прессекретар Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Трамп розглядає санкції як «інструмент у своєму арсеналі», але відмовилася коментувати його позицію щодо законопроєкту.

Нагадаємо, Ліндсі Грем після переговорів між Києвом і Москвою в Туреччині заявив, що Росія веде ігри, які варто припинити. Сенатор США закликає запровадити нові масштабні санкції проти РФ.

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