NYT: Директор ЦРУ таємно літав до Москви з «похмурим попередженням»

Візит ЦРУ до Москви: Реткліфф закликав РФ до угоди з Україною / © Associated Press

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Директор ЦРУ Джон Реткліфф, цього тижня таємно відвідав Москву, щоб приватно поділитися своєю похмурою оцінкою стану російської війни проти України та закликати росіян укласти угоду, перш ніж їхнє військове та економічне становище погіршиться.

Про це пише New York Times з посиланням на власні джерела.

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За даними видання, зустріч Джона Реткліффа цього тижня у Москві мала на меті підштовхнути Кремль до укладення мирної угоди з Україною.

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Джерела The New York Times стверджують, що Реткліфф передав повідомлення голові ФСБ Олександру Бортникову і не став загрожувати можливими наслідками для російської сторони, якщо Володимир Путін проігнорує оцінку директора ЦРУ та вирішить продовжити бойові дії.

Аналітики ЦРУ давно ставлять під сумнів чесність оцінок, які дають радники Путіна щодо траєкторії війни та її масштабів.

Деякі чиновники висловили сподівання, що Путін, сам колишній співробітник розвідки, сприйме повідомлення від директора ЦРУ як більш термінове і варте довіри, ніж повідомлення, що передаються звичайними дипломатичними каналами.

Неясно, чи передбачає послання Реткліффа будь-які зміни у політиці США щодо Росії чи України.

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Зазначається, що візит Реткліффа став черговою спробою адміністрації Трампа вдихнути нове життя в переговори, що зайшли в глухий кут.

Враховуючи представлену ним похмуру військову та економічну реальність для Росії, Реткліфф заявив Бортникову, що, на його думку, Москві настав час вступити в серйозні переговори про припинення війни.

Приватне повідомлення, яке Реткліфф передав Бортнікову щодо України, перегукувалося з деякими публічними заявами голови ЦРУ.

Минулого місяця Реткліфф прямо висловився щодо втрат російських військ під час війни та нездатності Москви просуватися на полі бою. Він зазначив, що тривалість життя російського солдата на передовій становить менше 35 хвилин. І додав, що Росія отримала лише близько 1 відсотка від загальної території України за 18 місяців, відколи він став директором ЦРУ.

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Своєю чергою, європейські дипломати вважають, що в найближчі зимові місяці може з’явитися можливість для укладення мирної угоди між Росією та Україною, враховуючи значною мірою зупинений російський наступ на Донбасі.

Деякі з цих європейських чиновників тиснули на адміністрацію Трампа, щоб до переліку чиновників, які тиснуть на росіян щодо мирної угоди, додати посадовця з питань національної безпеки, когось, хто міг би донести таке ж жорстке послання, яке Реткліфф виголосив цього тижня.

У виданні зауважують, що спецпредставників Трампа Віткоффа та Кушнера вважають занадто близькими до росіян. Натомість Реткліффа, давнього «яструба» проти Росії, можна розглядати як потенційно більш нейтрального посередника.

Натомість джерела Reuters повідомляють, що у Москві Реткліфф порушував питання про можливу російську операцію проти країни НАТО і обговорював підтримку Росією Ірану, яка стала приводом для роздратування США.

Нагадаємо, 25 серпня до Москви на американському військовому літаку неочікувано прибув директор ЦРУ Джон Реткліфф.

На тлі цього візиту США нібито попросили Україну призупинити удари для безпеки Реткліффа.

Також до Москви у той же день прибув представник Ватикану Пол Річард Галлахер і вперше за п’ять років зустрівся з Лавровим.

Американський журналіст Майкл Вайс стверджував, що голова ЦРУ прилетів до Москви, щоб попередити РФ про неприпустимість російської ескалації проти Європи та НАТО.

Натомість Дональд Трамп сьогодні спростував цю інформацію і запевнив, що зовсім не стурбований можливим нападом Росії на НАТО.

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