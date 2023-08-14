NYT: пов’язана з Пашинським компанія стала найбільшим приватним постачальником зброї Україні

Видання стверджує, що Україна купує зброю через цю компанію в рази дорожче.

Компанія, пов’язана з колишнім нардепом Сергієм Пашинським, стала найбільшим приватним постачальником зброї для ЗСУ. Проте українські військові отримують необхідне озброєння за найвищими цінами

Про це йдеться в розслідуванні The New York Times.

"Відчайдушний" телефонний дзвінок від Міноборони України

У виданні нагадують, що в перші тижні повномасштабного вторгнення ЗСУ терміново потребували зброї та боєприпасів, оскільки поставки від країн НАТО ще не розпочалися. Тому українська влада була змушена звернутися до колишнього народного депутата Сергія Пашинського, який має зв'язки на ринку зброї.

"До цього він (Пашинський. – Ред.) жив у фактичному політичному вигнанні у своєму заміському маєтку, відсторонений президентом Володимиром Зеленським і його обіцянкою викорінити корупцію", – йдеться у статті.

За інформацією видання, у Пашинського були зв’язки у збройовому бізнесі, він умів працювати в умовах жорсткої конкуренції і не боявся бюрократії. У воєнний час це було безцінним.

"Задля постачання зброї на передову лідери воскресили діячів із важкого минулого України. Урядові чиновники припинили вносити в чорний список постачальників, які обдурили військових", – сказано у матеріалі.

Найбільший приватний постачальник зброї в Україні

Розслідування New York Times показало, що через вісімнадцять місяців компанія, пов’язана з Пашинським, стала найбільшим приватним постачальником зброї в Україні. Він купує та продає гранати, артилерійські снаряди та ракети через транс’європейську мережу посередників

Минулого року компанія відзвітувала про найкращий за всю свою історію річний оборот: обсяг продажів склав понад 350 млн доларів, порівняно з 2,8 млн доларів за рік до вторгення РФ.

І знову під слідством

За даними NYT, Пашинський зараз знову перебуває під слідством, а правоохоронці перевіряють його компанії.

Сам екснардеп заперечує будь-яку зацікавленість у збройному бізнесі.

Болгарія як приклад

Збройні сили України значною мірою покладаються на боєприпаси радянського калібру, і їх існує лише так багато, переважно в країнах колишнього радянського блоку, включно з тими, які не бажають протистояти Росії, продаючи їх Україні. Щоб отримати доступ до цієї пропозиції, потрібні досвідчені мережі, якими володіє Пашинський та його команда.

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Однією з країн, яка мала великий арсенал зброї і боєприпасів радянського зразка, була Болгарія, яка відмовилася продавати напряму Україні, побоюючись розлютити Росію.

Це зробило Пашинського особливо цінним, кажуть чиновники. Пов'язана з екснардепом фірма "Українська бронетехніка" мала зв'язки в Болгарії.

Оскільки Болгарія не дозволила продавати боєприпаси безпосередньо в Україну, "Українська бронетехніка" уклала угоду з 70-річним польським посередником Анджеєм Ковальчиком. Він отримав документи, в яких кінцевим покупцем було вказано Польщу, а не Україну.

Документи показують, що зброя надходила від болгарських виробників до болгарського брокера на ім'я Калоян Станіславов, потім до польського посередника, потім до Української бронетехніки і, нарешті, до українських військових.

З кожним кроком ціни зростали, а польський посередник отримував свою частку.

За інформацією видання, зараз українська прокуратура розслідує цю мережу та перевіряє, чи отримував Пашинський відкати від польського посередника.

Наслідки

"У найближчій перспективі азартна гра окупається. Україна стримала російські війська достатньо довго, щоб надійшла міжнародна допомога. Довгостроковий ризик полягає в тому, що ці тимчасові зміни закріпляться, і що Пашинський та інші, вийдуть із війни з більшими грошима та впливом, ніж будь-коли", – йдеться у статті.

Значна частина грошей, які підживлюють цю систему, надходить від європейської допомоги, каже чиновник, який знає фінансування України під час війни.

Але європейські та американські чиновники не люблять обговорювати Пашинського, боячись підіграти наративу Росії про те, що український уряд корумпований.

Проте в приватному порядку вони кажуть, що повторна поява таких фігур, як Пашинський, є однією з причин, чому американський і британський уряди купують боєприпаси для України, а не просто передають гроші.

"Давайте не чіпати людей за те, що вони зробили в лютому-березні 2022 року. Навіть якщо це виглядає підозріло", – заявив у коментарі виданню заступник міністра оборони Володимир Гаврилов.

Нагадаємо, що 2021 року екснардепа Сергія Пашинського виправдали за постріл в людину.