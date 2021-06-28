NYT заявила, що ООН знайшла докази військових злочинів найманців з РФ у ЦАР

За даними ООН, російські найманці, зокрема, захоплювали школи, вбивали цивільних і розграбовували будинки.
Організація Об'єднаних Націй звинувачує російських найманців у вбивстві мирних жителів, грабежах будинків і смертельних обстрілах вірян у мечетях під час військових операцій в Центральноафриканській Республіці.
Про це повідомляють журналісти The New York Times, у розпорядженні яких опинилися документи ООН.
Згідно з розслідуванням, військові злочини, вчинені російськими бойовиками, "включали випадки застосування надмірної сили, невибіркові вбивства, захоплення шкіл і грабежі у великих розмірах, зокрема з боку гуманітарних організацій".
Зазначається, що російські найманці вигнали повстанців з декількох міст в січні і лютому цього року, після того як уряд Центральноафриканської Республіки - бідної країни, багатої на корисні копалини - попросив Росію допомогти їй повернути свою торгівлю алмазами у повстанців.
Як пише видання, уряд Росії погодився надати країні неозброєних військових інструкторів, що було схвалено ООН, але насправді відправив озброєних найманців.
"Російські інструктори встановили присутність в ключових гірничодобувних центрах країни", - йдеться в документах ООН і додається, що військові зусилля швидко перетворилися на кампанію з укладання алмазних угод в інтересах Кремля.
Хоча Росія стверджувала, що в країні ніколи не було більше 550 інструкторів, розслідування ООН показало, що їхня кількість сягала 2100.
Як пише NYT, російські сили швидко зміцнилися в уряді ЦАР: російські охоронці захищають президента Фостен-Аршанжа Туадеру, а колишній російський шпигун виступає в ролі його радника з безпеки.
В останні кілька років російські сили стали більш активно брати участь в африканських конфліктах, з'явившись в таких країнах, як Чад, Лівія, Мозамбік і Південний Судан.
Раніше у CNN оприлюднили розслідування, в якому розповіли, що російські найманці беруть безпосередню участь у тортурах і вбивствах мирного населення в Центральноафриканській Республіці.
Зокрема, Росія завозить до ЦАР так званих інструкторів, які насправді є бійцями приватного воєнізованого формування, найнятими компаніями, пов'язаними з російським олігархом Євгеном Пригожиним, який є наближеним до Путіна.