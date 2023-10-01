Нью-Йорк поступово йде під воду: під загрозою 8 млн людей та десятки тисяч будівель

Прискорене просідання Нью-Йорка означає, що в майбутньому він ризикує бути повністю або частково затопленим.

Нью-Йорк поступово, але впевнено йде під воду. Щороку ґрунт під мегаполісом опускається приблизно на 1,6 метрів.

Про це пише Space.

Бретт Баззанга, провідний учений, який проводив дослідження, зазначив, що детальне картографування показало такі закономірності в русі землі в Нью-Йорку, які раніше не були помічені. Такі райони Квінса як злітно-посадкова смуга 13/31 аеропорту Ла-Гуардія та стадіон Артура Еша, опускаються швидше, ніж інші, в середньому по місту. І, судячи з усього, причиною цього є фундаментальна помилка їхнього розміщення. Річ у тім, що ці об'єкти побудовані на звалищах.

З іншого боку, деякі райони міста, навпаки, піднімаються. Наприклад, у Східному Вільямсбурзі в Брукліні спостерігається щорічний підйом на 15,2 мм. Роберт Копп, один зі співавторів дослідження, вважає, що винуватцями можуть бути такі види людської діяльності, як відкачування ґрунтових вод і використання ін'єкційних свердловин, однак для повної впевненості необхідно провести додаткові дослідження.

Загроза підвищення рівня моря тут у три-чотири рази вища, ніж у середньому вздовж атлантичного узбережжя Північної Америки, йдеться у дослідженні. У разі повені 8,4 млн жителів Нью-Йорка, для якого характерна висока концентрація населення, загрожує різного ступеня небезпека.

Але навіть якщо повені найближчими роками не буде, під загрозою опиниться цілісність самих хмарочосів: тривалий вплив морської води призводить до корозії арматури та послаблення бетону у фундаментах. Серед районів, що занурюються під воду швидше за інші — найбільш густонаселені: Квінс, Бруклін та нижній Мангеттен.

Автори дослідження не дають точних прогнозів, коли це відбудеться, однак кажуть, що прискорити затоплення можуть й інші фактори: екстремальні зливи, урагани, що відбуваються все частіше через антропогенний вплив на довкілля.

Раніше вчені заявили, що Земля вступила в еру "глобального кипіння". Більш детально про це читайте у новині.

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