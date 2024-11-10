Нью-Йорк у святковому настрої: Різдвяна ялинка прикрасила Рокфеллерівський центр

У Нью-Йорку була встановлена Різдвяна ялинка Рокфеллерівського центру, знаменуючи початок свят у місті.

Про це повідомляє видання ABC News.

74-футова (близько 22,5 метрів – ред.) норвезька ялинка була доставлена та встановлена на Центральній площі Мангеттена за допомогою крана. Для прикраси дерева, обхват якого становить 43 фути, знадобилося близько 8 кілометрів світлових гірлянд із понад 50 000 кольорових світлодіодів. На вершині ялинки розміщена зірка із кристалів Swarovski, що містить 3 мільйони кристалів.

Встановлення різдвяної ялинки у Нью-Йорку

Головний садівник Рокфеллерівського центру, Ерік Паузе, зазначив, що під час церемонії установки дерева зібралася одна з найбільших натовпів.

"Сьогодні зібралося багато людей. Це був один із найбільших натовпів, які я коли-небудь бачив на церемонії посадки дерев", — сказав Ерік Паузе.

Церемонія запалення вогнів відбудеться 4 грудня.

Нагадаємо, що Різдвяний піст цього року розпочинається 15 листопада. Також він найтриваліший і має низку серйозних заборон.