Нью-Йорк у святковому настрої: Різдвяна ялинка прикрасила Рокфеллерівський центр

Церемонія запалення вогнів відбудеться 4 грудня
У Нью-Йорку була встановлена Різдвяна ялинка Рокфеллерівського центру, знаменуючи початок свят у місті.
Про це повідомляє видання ABC News.
74-футова (близько 22,5 метрів – ред.) норвезька ялинка була доставлена та встановлена на Центральній площі Мангеттена за допомогою крана. Для прикраси дерева, обхват якого становить 43 фути, знадобилося близько 8 кілометрів світлових гірлянд із понад 50 000 кольорових світлодіодів. На вершині ялинки розміщена зірка із кристалів Swarovski, що містить 3 мільйони кристалів.
Головний садівник Рокфеллерівського центру, Ерік Паузе, зазначив, що під час церемонії установки дерева зібралася одна з найбільших натовпів.
"Сьогодні зібралося багато людей. Це був один із найбільших натовпів, які я коли-небудь бачив на церемонії посадки дерев", — сказав Ерік Паузе.
Церемонія запалення вогнів відбудеться 4 грудня.
Нагадаємо, що Різдвяний піст цього року розпочинається 15 листопада. Також він найтриваліший і має низку серйозних заборон.
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