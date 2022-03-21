Нюрнберг для Путіна: міжнародна петиція за тиждень набрала понад мільйон голосів

Нюрнберг для Путіна: міжнародна петиція за тиждень набрала понад мільйон голосів

Для російського президента пропонують створити такий самий трибунал, як для нацистських військових злочинців.

Під петицією про створення міжнародного судового органу на зразок Нюрнберзького трибуналу поставили підписи вже понад 1,1 млн осіб.

Про це стало відомо з інформації на вебсайті, де опубліковано таку пропозицію, яка відкрита для підписів людей з усього світу.

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Серед ініціаторів цієї петиції - колишні прем'єр-міністри Великої Британії Гордон Браун та сер Джон Мейджор, а також інші британські політики, юристи, науковці та громадські діячі. Вони наполягають на створенні нового міжнародного трибуналу для розслідування дій президента Росії Володимира Путіна та його оточення, пов'язаних із вторгненням до України та агресивними воєнними діями.

Господаря Кремля пропонують судити так само, як нацистських злочинців після Другої світової війни. Щоправда, тоді Нюрнберзький процес розпочався після беззастережної капітуляції Німеччини за умов окупації союзниками її території.

Від 14 березня, коли було оголошено петицію, зібрано понад 1,1 млн підписів.

Нагадаємо, колишні прем'єр-міністри Великої Британії наполягають на створенні нового міжнародного трибуналу для Путіна та тих, хто йому допомагав планувати повномасштабне вторгнення в Україну.

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