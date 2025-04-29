Низка смертей: унаслідок блекауту в Європі повідомили про загибель людей

Внаслідок блекауту 28 квітня загинули щонайменше п’ятеро людей в Іспанії

Реклама

В Іспанії унаслідок блекауту 28 квітня загинули щонайменше п'ятеро людей. Причини смертей попередньо встановлено, проте слідство триває.

Про це йдеться у низці західних ЗМІ, зокрема в The Times.

Жителі Іспані загинули внаслідок масштабного відключення світла: від пожежі, через отруєння чадним газом, вимкнення кисневого концентратора.

Реклама

Так, у місті Альсіра у Валенсії померла 46-річна жінка, яка перебувала вдома та користувалася кисневим концентратором через проблеми з легенями. Під час раптового знеструмлення апарат припинив роботу, і жінка, не отримавши необхідної терапії, загинула.

У Мадриді, в районі Карабанчель, через пожежу, спричинену свічкою, загинув чоловік.

У місті Табоадела в Галісії загинули троє людей — подружжя та їхній син, ймовірно, через отруєння чадним газом. Поліція з’ясовує, чи причиною стала несправність генератора або іншого пристрою.

Нагадаємо, Європа оговтується від небаченого блекауту 28 квітня. Майже повністю вдалося відновити постачання електроенергії у Португалії, Франції та Іспанії.

Через відсутність світла було повністю паралізовано авіасполучення, рух залізницею, через непрацюючі світлофори виникли проблеми на дорогах.

Читайте також