ТСН у соціальних мережах

ОАЕ під ударом стихії: екстремальні зливи викликали повінь (фото)

Влада попередила мешканців про небезпеку пересування затопленим містом і порадила покидати домівки тільки в разі крайньої потреби.

Автор публікації
Анастасія Павленко
ОАЕ затопило

ОАЕ затопило / © Associated Press

У Шарджі почалася повінь після злив. Негода дістала і сусідній Оман.

Про це повідомляє Nature.

Дощі ускладнюють повсякденне життя та дорожню ситуацію у місті.

Автомобілі, вантажівки та мотоцикли пробираються дорогами, вкритими водою, а пішоходи та велосипедисти пересуваються затопленими вулицями.

Національний центр метеорології ОАЕ закликав мешканців дотримуватись обережності та уникати затоплених ділянок. Влада запровадила режим віддаленої роботи для багатьох держслужбовців і закликала мешканців утриматися від поїздок без нагальної потреби.

Вулиці опинилися під водою / © Associated Press

Вулиці опинилися під водою / © Associated Press

В Об’єднаних Арабських Еміратах очікується різке погіршення погодних умов: пік шторму припаде на п’ятницю, повідомили метеорологи. Фахівці не виключають виникнення небезпечних погодних явищ, включаючи град, шквальний вітер та локальні повені.

Затоплені вулиці / © Associated Press

Затоплені вулиці / © Associated Press

Вчені пов’язують почастішання екстремальних погодних явищ із глобальним потеплінням. За їхніми даними, кількість штормових днів в ОАЕ збільшилася порівняно з 2000 роком, а атмосфера почала утримувати більше вологи, що сприяє більш інтенсивним опадам.

Нагадаємо, у Португалії потужні зливи спричинили масштабні повені. Напередодні прорвало дамбу, що призвело до обвалу ділянки ключової автомагістралі країни.

