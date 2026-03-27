ОАЕ під ударом стихії: екстремальні зливи викликали повінь (фото)
Влада попередила мешканців про небезпеку пересування затопленим містом і порадила покидати домівки тільки в разі крайньої потреби.
У Шарджі почалася повінь після злив. Негода дістала і сусідній Оман.
Про це повідомляє Nature.
Дощі ускладнюють повсякденне життя та дорожню ситуацію у місті.
Автомобілі, вантажівки та мотоцикли пробираються дорогами, вкритими водою, а пішоходи та велосипедисти пересуваються затопленими вулицями.
Національний центр метеорології ОАЕ закликав мешканців дотримуватись обережності та уникати затоплених ділянок. Влада запровадила режим віддаленої роботи для багатьох держслужбовців і закликала мешканців утриматися від поїздок без нагальної потреби.
В Об’єднаних Арабських Еміратах очікується різке погіршення погодних умов: пік шторму припаде на п’ятницю, повідомили метеорологи. Фахівці не виключають виникнення небезпечних погодних явищ, включаючи град, шквальний вітер та локальні повені.
Вчені пов’язують почастішання екстремальних погодних явищ із глобальним потеплінням. За їхніми даними, кількість штормових днів в ОАЕ збільшилася порівняно з 2000 роком, а атмосфера почала утримувати більше вологи, що сприяє більш інтенсивним опадам.
Нагадаємо, у Португалії потужні зливи спричинили масштабні повені. Напередодні прорвало дамбу, що призвело до обвалу ділянки ключової автомагістралі країни.