ОАЕ вперше вдарили по Ірану: що стало ціллю

ОАЕ / © Getty Images

Після кількох днів безперервних обстрілів у регіоні Об’єднані Арабські Емірати завдали удару по об’єкту в Ірані.

Про це повідомляє видання Ynet.

За даними журналістів, удар було завдано по іранському підприємству, яке займається опрісненням води. Наразі в Ізраїлі розглядають атаку не як масштабну військову операцію, а як попередження для іранської влади.

Вони зазначають, що цей крок може бути демонстрацією готовності ОАЕ до більш активних дій у разі подальшої ескалації.

У разі посилення атак з боку Ірану існує ймовірність, що Об’єднані Арабські Емірати приєднаються до ширшої військової кампанії проти Тегерана.

При цьому експерти припускають, що навіть у такому випадку участь ОАЕ може залишатися обмеженою — наприклад, у вигляді точкових ударів по стратегічних об’єктах.

Удари по країнам Перської затоки — останні новини

Нагадаємо, уранці 8 березня країни Перської затоки повідомили про нову хвилю атак іранських безпілотників і ракет. За даними CNN, удари були зафіксовані одразу в кількох державах регіону.

Зокрема, у Кувейт безпілотники атакували сховище палива в міжнародному аеропорту, а уламки від перехоплень пошкодили цивільну інфраструктуру. Також повідомлялося про пожежу в будівлі Державного інституту соціального забезпечення в Ель-Кувейті після удару дрона.

Крім того, атаки зафіксували у Саудівській Аравії, де сили ППО перехопили щонайменше 21 безпілотник, а також у Бахрейні, де через «іранську агресію» сталася пожежа в порту Міна-Салман. У Об’єднаних Арабських Еміратах повідомляли про реагування протиповітряної оборони на ракетну загрозу.

До слова, 7 березня, президент Об’єднаних Арабських Еміратів Мухаммад бін Заїд (МБЗ) офіційно заявив, що його країна наразі перебуває у стані війни. Він зазначив, що країна залишається сильною та «нелегкою здобиччю».