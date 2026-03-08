- Дата публікації
ОАЕ вперше вдарили по Ірану: що стало ціллю
В Ізраїлі вважають цей крок серйозним сигналом для Тегерана.
Після кількох днів безперервних обстрілів у регіоні Об’єднані Арабські Емірати завдали удару по об’єкту в Ірані.
Про це повідомляє видання Ynet.
За даними журналістів, удар було завдано по іранському підприємству, яке займається опрісненням води. Наразі в Ізраїлі розглядають атаку не як масштабну військову операцію, а як попередження для іранської влади.
Вони зазначають, що цей крок може бути демонстрацією готовності ОАЕ до більш активних дій у разі подальшої ескалації.
У разі посилення атак з боку Ірану існує ймовірність, що Об’єднані Арабські Емірати приєднаються до ширшої військової кампанії проти Тегерана.
При цьому експерти припускають, що навіть у такому випадку участь ОАЕ може залишатися обмеженою — наприклад, у вигляді точкових ударів по стратегічних об’єктах.
Удари по країнам Перської затоки — останні новини
Нагадаємо, уранці 8 березня країни Перської затоки повідомили про нову хвилю атак іранських безпілотників і ракет. За даними CNN, удари були зафіксовані одразу в кількох державах регіону.
Зокрема, у Кувейт безпілотники атакували сховище палива в міжнародному аеропорту, а уламки від перехоплень пошкодили цивільну інфраструктуру. Також повідомлялося про пожежу в будівлі Державного інституту соціального забезпечення в Ель-Кувейті після удару дрона.
Крім того, атаки зафіксували у Саудівській Аравії, де сили ППО перехопили щонайменше 21 безпілотник, а також у Бахрейні, де через «іранську агресію» сталася пожежа в порту Міна-Салман. У Об’єднаних Арабських Еміратах повідомляли про реагування протиповітряної оборони на ракетну загрозу.
До слова, 7 березня, президент Об’єднаних Арабських Еміратів Мухаммад бін Заїд (МБЗ) офіційно заявив, що його країна наразі перебуває у стані війни. Він зазначив, що країна залишається сильною та «нелегкою здобиччю».