"Обʼєднаний Рейх": Трамп потрапив у скандал, розмістивши ролик з нацистською риторикою

Джо Байден різко розкритикував свого опонента Трампа за цей ролик.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп потрапив у скандал через розміщений на своїй сторінці 30-секундний ролик, в якому він обіцяє перетворити США на "обʼєднаних Рейх" у разі перемоги на виборах.

Також читайте У Британії виправдалися за нібито домовленість з Трампом про "мир" в Україні

Про це повідомляє NBC News.

20 травня Трамп розмістив 30-секундне відео на своїй сторінці у соціальній платформі Truth Social, в якому запитував: "Що буде після перемоги Дональда Трампа?" і "Що буде далі для Америки?".

У самому ролику було показано заголовок газет: "Кордон закрито - 15 мільйонів нелегальних іноземців депортовано" та "Економіка переживає бум". У кліпі під заголовками двічі з'являється злегка розмитий текст: "Промислова міць значно зросла... завдяки створенню єдиного Рейху".

Вже на наступний день зранку відео було видалене.

Чинний голова Білого дому Джо Байден розкритикував свого опонента за нацистську риторику.

"Це на його офіційному акаунті? Нічого собі! Єдиний Рейх? Це мова Гітлера, а не Америки. Він дбає про те, щоб утримати владу. Я дбаю про вас", - сказав Байден.

Прес-секретар передвиборчої кампанії Байдена Джеймс Сінгер заявив, що це корелюється з постійними вихваляннями Трампом різних диктаторів.

"Він є загрозою для нашої демократії, й американці повинні відкинути його і стати на захист нашої демократії у листопаді цього року", - сказав Сінгер.

В свою чергу у Трампа заявили, що він не знав, що це було розміщено, оскільки наразі проти нього йде суд у Нью-Йорку через уникнення від сплати податків.

"Це не було передвиборчим відео, воно було створено випадковим акаунтом в Інтернеті та перепощено співробітником, який явно не бачив слова, доки президент був у суді", - йдеться у заяві Кароліни Левітт, прес-секретаря виборчого штабу Трампа. Вона додала, що насправді екстремістом є президент Байден, "який повернувся спиною до Ізраїлю та єврейського народу, вклонившись радикальним антисемітам і симпатикам терористів у своїй партії".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп вимагає від Байдена здати тест на наркотики перед дебатами.

Крім того, ми раніше інформували, що приватний Boeing Трампа зіткнувся з бізнес-джетом в аеропорту Флориди.

Читайте також: