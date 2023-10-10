"Об'єднаний" уран та "НАТО не НАТО": росіянка міркує про мету війни в Україні і допомогу Заходу (перехоплення)

Українська розвідка перехопила чергову розмову, але цього разу цивільних росіян. Одна зі співрозмовниць міркує про мету так званої "СВО" і не розуміє "за що воювати".

Аудіозапис розмови опублікувала пресслужба ГУР.

"Якщо у Велику Вітчизняну (так в РФ називають Другу світову війну — ред.) ми ще хоч за щось воювали, то тут взагалі незрозуміло, за що воюєш", — каже росіянка.

Жінка знає, що Америка має надати Україні зброю, однак плутається у деталях.

"Я розумію, ну, добре... то-сьо... НАТО не НАТО... Зараз Америка 600 млрд або 600 млн виробить, щоб Україні поставити зброю", — бідкається вона.

Співрозмовниця токнулася теми зброї та копнула глибше

"Так. Там ще щось таке жорстке. Я читала. Ну так, уран. Якась **інь. Якісь касетні оці от... Плюс об'єднаний уран", — плутає вона збіднений уран з чимось "об'єднаним".

Нарешті на неї сходить прозріння, однак вона не вірить, що війну можна зупинити.

"Я теж думаю, що це буде марно, все повернути і сказати: все, хлопці, додому, закінчили. Такого не буде", — каже цивільна.

Нагадаємо, раніше ГУР перехопила розмову командира 1-ї окремої мотострілецької бригади (1 омсбр), сформованої 2014 року з бойовиків так званої "ДНР", який намагається змотивувати окупантів йти у наступ.

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