"Об'єднаний" уран та "НАТО не НАТО": росіянка міркує про мету війни в Україні і допомогу Заходу (перехоплення)

Росіяни обговорюють відсутність розуміння цілей проведення так званої "СВО".
Українська розвідка перехопила чергову розмову, але цього разу цивільних росіян. Одна зі співрозмовниць міркує про мету так званої "СВО" і не розуміє "за що воювати".
Аудіозапис розмови опублікувала пресслужба ГУР.
"Якщо у Велику Вітчизняну (так в РФ називають Другу світову війну — ред.) ми ще хоч за щось воювали, то тут взагалі незрозуміло, за що воюєш", — каже росіянка.
Жінка знає, що Америка має надати Україні зброю, однак плутається у деталях.
"Я розумію, ну, добре... то-сьо... НАТО не НАТО... Зараз Америка 600 млрд або 600 млн виробить, щоб Україні поставити зброю", — бідкається вона.
Співрозмовниця токнулася теми зброї та копнула глибше
"Так. Там ще щось таке жорстке. Я читала. Ну так, уран. Якась **інь. Якісь касетні оці от... Плюс об'єднаний уран", — плутає вона збіднений уран з чимось "об'єднаним".
Нарешті на неї сходить прозріння, однак вона не вірить, що війну можна зупинити.
"Я теж думаю, що це буде марно, все повернути і сказати: все, хлопці, додому, закінчили. Такого не буде", — каже цивільна.
Нагадаємо, раніше ГУР перехопила розмову командира 1-ї окремої мотострілецької бригади (1 омсбр), сформованої 2014 року з бойовиків так званої "ДНР", який намагається змотивувати окупантів йти у наступ.
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