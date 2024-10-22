Об'єднання країн із 45% населення світу: у Білому домі відповіли, чи вважають BRICS загрозою

Під час того, як очільник РФ Володимир Путін приймає союзників із країн BRICS, у Білому домі кажуть, що не вважають це об'єднання "загрозою".

Про це у коментарі "Голосу Америки" повідомив радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі.

BRICS (БРІКС) – це угруповання Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки, утворене шляхом приєднання Південної Африки до попередника БРІК у 2010 році. Окрім того, що саміт країн BRICS – це об'єднання, на яке припадає 45% населення світу, їм належить і значна частка світової економіки, а саме 35%.

Тим часом у США не вважають BRICS загрозою західним альянсам.

"Кожна країна може приймати суверенні рішення про те, з ким асоціюватися та в якому форматі. І ви знаєте, ми не розглядаємо угоду BRICS як якусь загрозу", – сказав Кірбі.

Він впевнений, що через ізольованість Росії на світовій арені Путін "змушений вживати радикальних кроків, щоб підтримати свою валюту та підтримувати власну воєнну економіку".

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін зустрівся під час саміту БРІКС із головою КНР Сі Цзіньпіном і обговорив з ним "подальше поглиблення співпраці між країнами". Зокрема російський очільник заявив, що співробітництво КНР та РФ у світових справах нібито виступає одним із головних "стабілізуючих чинників" на світовій арені.

Також на БРІКС прибув прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Він заявив про готовність своєї країни сприяти мирному врегулюванню російсько-української війни.

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