Об'їзною Гомеля везли нову партію ракет, а до аеропорту прилітав Іл-76 ВКС РФ: спостерігачі розповіли, що відбувається у Білорусі

У Білорусі продовжують фіксувати активність військової техніки армій РФ і РБ.

На аеродромах Білорусі було помічено Іл-76 ВКС РФ і Іл-76 ВПС РБ, на трасах - тентовий МАЗ ЗС РБ, а на об'їзній Гомеля бачили два російських трали, які були завантажені ракетами для ЗРК С-300/С-400.

Про це свідчить моніторинг військової активності на території Білорусі від 00:00 до 23:59 7 серпня, інформує "Беларускі Гаюн".

Так, літак Іл-76 ВКС РФ (RA-76604) приземлився в аеропорту "Гомель" о 07:00. Вилетів звідти він о 08:20 у бік Москви/Сходу. Зауважується, що це той самий літак, який прилітав 5 серпня.

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Ще один Іл-76 ВПС РБ сів у "Мачулищах" о 12:40.

Також о 08:30 у Бресті, на вул. Героїв Оборони Брестської Фортеці - Парк Культури та Відпочинку 1 Травня, рухався тентовий МАЗ ВС РБ із солдатами.

На трасі М8 (об'їзна Гомеля), перетин трас М5 та М8 - перетин трас М8 та М10, о 08:50 було помічено два трали ЗС РФ, кожен із чотирма ракетами для ЗРК С-300/С-400.

О 10:30 і Мозирі на вул. Пролетарська - міст через Прип'ять рухався тентовий КамАЗ ЗС РФ.

Рух тентового МАЗ-4371 ЗС РБ помітили вдень на трасі Р53, д. Нове життя (Смолевичський район, Мінська область) - Смолевичі (Мінська область).

Нагадаємо, у Білорусі окупанти розгортають додаткові сили ППО.

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