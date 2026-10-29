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Обама накинувся на Трампа і звинуватив у зраді України
Колишній президент США вважає, що Білий дім підкорюється Путіну та зраджує українців, які борються за свою свободу і демократію.
Колишній президент США Барак Обама публічно розкритикував політику Дональда Трампа щодо України та Ірану. Він, зокрема, звинуватив Білий дім у схилянні перед диктатором Володимиром Путіним, а адміністрацію Трампа — у несерйозному ставленні до війни.
Про це він заявив на передвиборчому мітингу «United for Georgia».
«І поки ми відштовхуємо ключових союзників, таких як Канада, Білий дім схиляє коліна перед Путіним і зраджує українців, які борються за свою свободу та демократію», — сказав він.
Нагадаємо, не так давно Обама звинуватив чинну владу в хаосі, жорстокості та корупції, а також заявив, що США втягнулися у війну з Іраном, якої американці не просили.
«Два роки хаосу, жорстокості й корупції», — так Обама схарактеризував другу каденцію Трампа під час виступу в Клівленді, штат Огайо.
Раніше президент США Дональд Трамп неодноразово критикував Обаму за проведену зовнішню політику. На думку Трампа, його попередник, зокрема, не зміг вибудувати відносини з Росією і дозволив Москві анексувати Крим.