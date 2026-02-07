ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
877
Час на прочитання
1 хв

Обама та його дружина у вигляді мавп: Трамп прокоментував скандальне відео

Американський президент зізнався, що не додивився ролик до кінця і не бачив скандального моменту.

Богдан Скаврон
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп відмовився вибачатися за публікацію у своїй соцмережі Truth Social скандального відеоролика, в якому експрезидент Барак Обама та його дружина Мішель зображені у вигляді мавп.

Про це повідомляє CNN, опублікувавши відео розмови американського лідера із журналістами з цього приводу.

Трамп підтвердив, що ролик було видалено із соцмережі через, за його словами, «фотографію, яка людям не сподобалася».

«Мені б це теж не сподобалося, але я цього не бачив», — сказав він.

Американський президент переконував, що не додивився відео до кінця і бачив тільки ту частину, де йшлося про «фальсифікацію виборів 2020 року».

«Я подивився на початок, там все було нормально», — пояснив Трамп.

При цьому чинний господар Білого дому додав, що не збирається вибачатися за публікацію відео, які навіть деякі його колеги-республіканці розцінили як расистське.

«Мабуть, це була пародія на „Короля Лева“. І, звісно, це був дуже сильний пост щодо фальсифікації виборів. Ніхто не знав, що це [відео з Бараком Обамою та його дружиною]було в кінці. Якби вони подивились, то побачили б це. І, напевно, мали б розум зняти його», — прокоментував Трамп.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вважає, що він гідний того, щоб потрапити в рай, бо, за його словами, зробив багато добра для інших людей.

877
