Обама закликав обрати кандидата від демократів на зʼїзді партії наступного тижня

На думку Обами, таким чином можна буде обрати "видатного кандидата".

Колишній президент Сполучених Штатів Барак Обама закликав провести відкритий процес праймеріз Демократичної партії на з’їзді наступного місяця.

Також читайте ЗМІ дізналися, як Байден прийняв рішення зняти свою кандидатуру з виборів

Про це інформує Politico.

"Я маю надзвичайну впевненість у тому, що лідери нашої партії зможуть створити процес, в результаті якого з'явиться видатний кандидат. Я вірю, що бачення Джо Байдена про щедру, процвітаючу і об'єднану Америку, яка дає можливості для кожного, буде повною мірою продемонстровано на з'їзді Демократичної партії в серпні", - зазначив Обама.

Крім того, Обама зазначив, що президент Джо Байден "ніколи не відступав від боротьби".

"Для нього рішення подивитися на політичний ландшафт і вирішити, що він повинен передати факел новому кандидату, безсумнівно, є одним з найскладніших у його житті", - заявив Обама.

Крім того, Обама у свої заяві наголосив, що коли був головою Білого дому, то обрав Байдена своїм напарником і сказав, що президент має "повне право балотуватися на переобрання і завершити розпочату роботу".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський відреагував на рішення Байдена знятися з виборів.

Крім того, ми раніше інформували, що у Білому домі відповіли, чи піде Байден у відставку.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.