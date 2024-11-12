Обдурили бійців ЗСУ на 46 млн грн: судді Молдови відпускають шахраїв

Фігуранти ошукували українських військових, членів їхніх сімей та волонтерів під приводом продажу авто та дронів для ЗСУ, яких насправді не існувало.

У Молдові судді відпускають шахраїв, які ошукали українських військових на 46 млн грн.

Про це повідомляють телеграм-канали.

Після спецоперації за участю української поліції влітку 2024 року було затримано 10 шахраїв, які обдурили 450 українських військових на 46 млн грн. Внаслідок цього 20 бійців загинули, чекаючи на обіцяний транспорт.

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Зловмисники пробули у СІЗО лише три місяці, після чого суд змінив їм запобіжний захід на домашній арешт. Таким чином фігуранти фактично опинилися на волі.

Причина – хабар у 100 тис. дол. для суддів Апеляційного суду Кишинева: це Спояла Александру, Кірошка Ігор та та Бабалоу Дініс.

Що відомо про шахрайську схему?

У серпні 2024 року поліція Києва спільно з молдовськими слідчими викрили організовану групу зловмисників, які від 2023 року ошукували українських військових, членів їхніх сімей та волонтерів під приводом продажу авто та дронів для ЗСУ, яких насправді не існувало. У Молдові було затримано вісьмох фігурантів-жителів Одещини, які після початку повномасштабної війни переїхали до сусідньої країни і звідти почали реалізовувати шахрайські схеми. Суд взяв їх під варту.

Організував злочинну діяльність 34-річний уродженець Росії. Зловмисники розміщували в Мережі оголошення про продаж авто для ЗСУ за привабливими цінами. Коли ж фігуранти отримували кошти від потерплих, то насміхалися з них, висловлювали гасла на підтримку РФ, видаляли листування та блокували замовників, не виконуючи зобов’язань.

Поліцейські провели десятки обшуків у Молдові, в Одеській і Дніпропетровській областях. Правоохоронці вилучили близько 250 тис. грн, 61 тис. дол., 20 автомобілів преміумкласу, близько 5 кг золотих виробів, мобільні телефони, понад 80 карток банків Молдови, України та Росії, зброю, чорнові записи, комп’ютерну техніку.

Було встановлено 67 епізодів злочинної діяльності, а попередня сума збитків перевищувала 46 млн грн.

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