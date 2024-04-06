"Обережно, суцільна мачня!": Медведєв висловився про ораганізаторів теракту у "Крокусі"

Цікаво, що про "тяжкість" злочину, якому "немає прощення" говорить людина, яка є співорганізатором вбивств мирних українців вже третій рік поспіль.

Путінський посіпака Дмитро Медведєв вирішив висловитися про "співучасників терористичного акту, здійсненого 22 березня у "Крокус Сіті Холі". Мовляв, у кримінальному праві заведено виділяти співучасть у скоєнні злочину, коли кілька осіб навмисне беруть участь у ньому.

Про це заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв написав у Telegram.

Здебільшого нетверезий Медведєв пропонує розібратися, хто став співучасником цього найтяжчого злочинного акту: За його словами, це передовсім "виконавці, з якими все зрозуміло".

"Цих недорозвинених виродків спіймано, з ними проводяться слідчі дії. Причому очевидно, що, попри численні посилання на їхню приналежність до ІГ/ISIS/"Вілаят Хорасан" (заборонена в Росії терористична організація), ці мерзоти – аж ніяк не релігійні фанатики, які готові померти за віру. Ані зовнішньої та внутрішньої атрибутики вони не демонстрували. Вони примітивні наймані вбивці, найняті за відносно невеликі гроші та навчені стріляти. Просто тварини, людське поневіряння", – зазначає він.

Другими він назвав "організаторів, з якими дещо складніше". Мовляв, саме для цього і було розроблено легенду про відповідальність ІДІЛ, яку екстремісти з радістю підтвердили. Але вони завжди так роблять, просто для збільшення свого капіталу. Та й гроші ніхто не скасовував, вони, мабуть, своє отримали. На думку Медведєва, справжні організатори поки що ховаються в тіні ІДІЛ, бо "такий задум".

"Але перша інформація, опублікована з телефонів найманих виродків, недвозначно свідчить про національну приналежність організаторів. Як і багато іншого – відкрите (пункт призначення) і поки що закрите. Це офіційні особи нацистської України. Саме в їхньому потворному мозку народилася ідея компенсувати невдачі на фронті терактами, що, втім, не дивно. Вони повинні будуть відповісти чи за законом, чи інакше. Так, як знаються на терористах у всьому світі. Без терміну давності", – видав ненормальний.

Як стверджує пристрасний фанат горілки, третіми є "помічники, яких багато". Зазначає, що коло їхнє розширюється і включає тих, хто давав майно, гроші, організовував переміщення, вчив стріляти та ін. З ними, каже божевільний, теж все зрозуміло, і вони буцімто відповідатимуть.

Набагато цікавішими є інші посібники, або міжнародні спонсори терористів. А тут, на жаль, ситуація така – до них належать найвищі посадові особи країн НАТО. Вони різні. Та хоч той самий Макрон. Його риторика, його дії, а головне – його санкції на таємні операції з бандерівським режимом можуть бути кваліфіковані як посібник теракту 22 березня. Саме тому любитель устриць із шампанським так обгадився, що змушений був сам і через своїх підлеглих публічно заперечувати залучення Франції до теракту. Очевидно, що Макрон та низка інших західних керівників – спонсори цього жахливого теракту", – впевнений він.

Цьому немає прощення, волає Медведєв, тут не прикритися імунітетами. Він вчергове пригрозив: відтепер вони не просто вороги Росії.

Раніше головний рупор Кремля пообіцяв помститися українцям за теракт.

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