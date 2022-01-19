Обезголовлені лебеді та мертва лисиця: на "озері жаху" орудує садист, який катує та вбиває тварин

Обезголовлені лебеді та мертва лисиця: на "озері жаху" орудує садист, який катує та вбиває тварин

Садиста розшукує поліція.

У столиці Великої Британії Лондоні, в районі Темзмід, орудує садист, який жорстоко вбиває та катує тварин.

Про це пише mirror.co.uk.

Садист вбиває тварин на озері Саутмір, через що цю водойму вже назвали "озеро жаху". Там вже місяць знаходять мертвими тварин та птахів.

Засновниця фонду Gabo Wildlife Карлі Арлен розповіла, що вона на озері знайшла мертвими кількох лебедів. У них були закривавлені шиї та відрізані голови.

Через кілька днів зоозахисниця знайшла на озері мертву лисицю. Її спочатку катували, а потім застрелили.

"Вбивства диких тварин стають дедалі частішими і жахливішими. Коли я витягла лисицю з озера і взяла її тіло для огляду, я побачила жах на її мордочці", - каже Карлі Арлен.

Зоозахисники вважають, що на озері орудує садист. А тому вони встановили там камери відеоспостереження та заявили до поліції.

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