Обезголовлені тіла й сотні постраждалих правоохоронців: у Казахстані тривають масові протести

Казахські держЗМІ повідомляють, що обезголовлене тіло чоловіка, знайдене а Алмати, належить нібито працівнику правоохоронних органів країни.

У Казахстані внаслідок протестів постраждали понад 350 правоохоронців, ще 13 загинули.

Про це повідомляє інформаційне агентство AFP.

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Зазначається, що через сутички в Казахстані постраждали 353 правоохоронці, 13 — загинули.

Крім того, російське видання РИА Новости з посиланням на казахські державні ЗМІ повідомляє, що обезголовлене тіло чоловіка, знайдене а Алмати, належить нібито працівнику правоохоронних органів країни.

Нагадаємо, під час, як влада називає, "антитерористичної операції" в захопленому протестувальниками аеропорту загинули двоє військових Збройних сил Казахстану. Інформацію офіційно підтверджено не було.

Протести через ціну на газ у країні почалися кілька днів тому. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. Найжорстокіші сутички відбулися 5 січня, коли в країні почали орудувати мародери.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану на території всієї країни, а також звернувся до ОДКБ із проханням про військову підтримку.

У ЗМІ вже поширюють інформацію про те, що Росія привела до бойової готовності авіаполк військового аеродрому в Оренбурзькій області та планує перекинути його до Казахстану.

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