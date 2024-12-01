Обговорення НАТО та безпеки: Зеленський зустрівся з новим керівництвом ЄС у Києві

У Києві президент України Володимир Зеленський зустрівся із новим президентом Європейської ради Антоніу Коштою, верховною представницею ЄС із закордонних справ та безпекової політики Каєю Каллас та комісаркою ЄС із питань сусідства та розширення Мартою Кос.

Під час зустрічі, учасники обговорили підтримку українців під час війни, зокрема, посилення ППО, не визнання окупованих територій російським та запрошення України до НАТО.

ТСН.ua зібрав головне із пресконференції, яка відбулася 1 грудня.

Європейські пріорітети

В перший день роботи новий очільник Європейської ради та представниці ЄС прибули до Києва для висловлення підтримки України з боку ЄС та обговорення перспектив.

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"Ми приїхали сюди в перший день нашої роботи. Ми хочемо висловити свою підтримку вам. Ми залишалися, залишаємося і будемо стояти з вами під час цієї війни. Але ми також хотіли б говорити і про майбутнє, тому що ми хочемо вітати вас уже членом нашої спільноти, членом нашого Союзу", – сказав Антоніу Кошта.

Верховна представниця Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, яка також прибула до Києва, заявила про необхідність сконцентрувати усі зусилля, щоб припинити війну в Україні, "для того, щоб ослабити Росію, та посилити Україну".

Зустріч Зеленського із новим керівництвом ЄС. Джерело \ Telegram Офісу Президента

Комісарка з розширення Марта Кос зазначила, що буде допомагати Україні на шляху до європейської інтеграції та зауважила, що готова допомагати з відбудовою країни зараз.

"Моїм завданням буде – підготовка місця для вас в Європейському союзі", – сказала Кос.

Окрім того, учасники зустрічі обговорили бачення європейських і глобальних справ, а також важливість єднання та співпраці України та ЄС.

"Європа не має іншої вигідної для всіх європейців альтернативи, крім як бути об’єднаною, співпрацювати на континенті та скоординовано – з усіма партнерами у світі. Єднання, співпраця й координація завжди даватимуть усій Європі більше безпеки, більше економічного зростання та більше лідерства в глобальних відносинах. І це в інтересах кожної європейської нації", – написали у Telegram-каналі Офісу Президента України.

Частина територій України не може бути запрошена до НАТО

Під час зустрічі, Зеленський заявив, що Україна ніколи не визнає окупацію своїх територій агресоркою Російської Федерацією. Цього не буде навіть заради членства в НАТО.

Глава держави наголосив, що не може бути запрошена до НАТО частина територій України. І це, з його слів, навіть зважаючи на те, що найкращі гарантії для України – це НАТО.

Зустріч Зеленського із новим керівництвом ЄС. Джерело \ Telegram Офісу Президента

За словами президента, Україна ніколи юридично не визнає окуповані території російськими.

"Це автоматичне визнання, що всі інші території не лише в небезпеці, а всі інші території не є українськими. Тому Україна ніколи на це не піде. Ми не визнаємо ці землі російськими тому, що це наші землі. Це тимчасово окупована частина України. Безумовно, все це повернеться, безумовно, дуже хотілося б, щоб повернулась більшість дипломатичним шляхом, щоб не були такі жертви ", – заявив Зеленський.

"Заморожування війни" та мирні переговори

На думку глави держави, Україна має мати сильну позицію до початку мирних переговорів інакше російський президент-диктатор Володимир Путін за кілька років розпочне нове протистояння.

"Якщо буде заморожений конфлікт без будь-якої сильної позиції для України, тоді Путін прийде через два-три-п'ять років... Я не знаю... Це залежить не від нас... Він повернеться і зруйнує нас повністю і цілковито. Він спробує нас зруйнувати", – зауважив Зеленський.

На думку Зеленського, найважче питання, яке пов'язане з потенційними мирними переговорами з Росією, це особа переговорника, адже зараз вона не хоче миру.

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Як вважає глава держави, участь у переговорах мають брати не тільки РФ та Україна, а також представники ЄС та НАТО.

"Тільки тоді ми можемо сісти та спілкуватися. Хто за цим столом буде? Росія, Україна, ЄС та НАТО. Чому? Тому що ми бачимо себе як частину системи безпеки у цих союзах", - сказав Зеленський.

Він також зазначив, що лише у цьому форматі розуміє, про що можна буде говорити з Росією.

"Найважче питання, яке нам належить вирішувати... особа, яка сидітиме навпроти. І якщо вона не захоче миру, не захоче бачити Україну в майбутньому незалежною країною, про що можна домовлятися з такою особою? Така моя позиція", – додав президент

За словами очільника держави, українські позиції можуть бути зміцнені завдяки потужній підтримці міжнародних партнерів.

"Що це означає? Найважливіше, що було у нашому плані перемоги: це пакет зброї, включаючи хорошу, достатню цифру, про далекобійні ракети, різні моменти, які були прописані. Це було у нашому плані, яким ми поділилися не лише з американськими, а й з європейським партнерами", - зауважив Зеленський.

Вікно можливостей

Під час брифінгу після зустрічі з новим керівництвом європейських інститутів, Зеленський зауважив, що адміністрація чинного президента США Джо Байдена ще може встигнути наблизити запрошення України до НАТО. Однак, лідери Альянсу позитивно ухвалять лише консолідований сигнал.

Глава держави сподівається, що зустріч на рівні очільників МЗС країн НАТО у Брюсселі може стати вікном можливостей для України. Київ хотів би рекомендацій від міністрів щодо запрошення до Альянсу.

Під час брифінгу, Зеленський також зауважив, що США, Німеччина і Угорщина зберігають скептичне ставлення до можливості запрошення України стосовно набуття членства в НАТО.

"Але ілюзій немає. Є ті ж скептичні країни, і США нині входять, на жаль, до цього списку. Не знаю, чи рекомендуватиме Байден. Але наскільки мені відомо бачення держсекретаря Блінкена позитивніше. Але є німецька сторона, угорська", – наголосив Зеленський.

Окрім того, Зеленський не вбачає жодних ризиків від рекомендації щодо запрошення України стати членом Альянсу.

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"Є два місяці у чинної влади США. Вона має вплив на тих небагатьох європейських скептиків. Я не бачу і більшість країн НАТО не бачать ризиків від рекомендацій щодо позитивного майбутнього членства України в НАТО. Це навіть не запрошення", - додав Володимир Зеленський.

Половина союзників України може припинити свою підтримку

За словами Зеленського, така ситуація може скластися у разі введення військ партнерів на територію України, передає УНІАН.

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"Ми ніколи не попросимо ввести війська на нашу територію. Я вже неодноразово відповідав, чи хочемо ми. Так, звичайно, ми будемо щасливі (такій допомозі - ред.) проти російського вторгнення. Бо він (Путін - ред.) з Північною Кореєю і з Іраном є союзниками. А ми самі воюємо. Так, за допомогою партнерів, але ми самі.... І якщо я підніму це питання з ЄС, з НАТО: будь ласка, нам потрібні ваші війська... Якщо я підніму це питання, одразу половина наших союзників припинять свою підтримку. Ось чому я не можу ризикувати", – сказав Зеленський.

Євросоюз щомісяця виділятиме гроші від заморожених активів РФ

До кінця року ЄС виділить 4,2 мільярда євро, а у 2025 році щомісяця перераховуватиме по 1,5 мільярда євро від заморожених активів РФ.

Про це повідомив Президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Він зазначив, що уже цього місяця Європейський Союз надасть Україні додаткові 4,2 мільярда євро, щоб підтримати український бюджет.

"На додачу до цього починаючи з наступного місяця ми будемо надавати ще цілий рік кожного місяця по 1,5 мільярда євро допомоги. Ці кошти ми отримуємо від використання заморожених російських активів, і вони також можуть бути використані для військових цілей", – зазначив президент.

Кошта також додав, що ЄС продовжить тиснути на російську економіку та вже працює над 15 пакетом санкцій.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, що після інавгурації новобраного президента США Дональда Трампа американська військова та економічна допомога Україні може значно скоротитися, а переговори з Росією розпочнуться швидко, й матимуть неоднозначний результат.

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