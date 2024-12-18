"Обговорили тет-а-тет": Зеленський зустрівся з Макроном — про що домовилися

Франція підготувала одну бригаду для української армії.
Президент України Володимир Зеленський провів, за його словами, продуктивну зустріч із главою Франції Емманюелем Макроном та обговорив ключові пріоритети для подальшого зміцнення позицій України в захисті від російської агресії.
Про це у своєму зверненні 18 грудня повідомив український президент.
"Обговорили тет-а-тет ключові пріоритети для подальшого зміцнення позицій України в захисті від російської агресії. Основним завданням залишається посилення спроможностей протиповітряної оборони", — сказав Зеленський.
Він також подякував за підготовку Францією однієї бригади для української армії.
"Домовилися продовжити цю співпрацю та підготувати ще одну бригаду. Розраховуємо, що інші партнери долучаться до цих зусиль і зроблять свій внесок у комплектування додаткових українських бригад. Однаково бачимо, що потрібні надійні гарантії для миру, який реально можна наблизити. Продовжили опрацювання ініціативи президента Макрона щодо присутності в Україні сил, які можуть сприяти стабілізації на шляху до миру", — додав Зеленський.
Емманюель Макрон своєю чергою поінформував про свою комунікацію з іншими партнерами заради реалізації всіх необхідних кроків для досягнення миру.
Нагадаємо, раніше президент України заявляв, що Київ може "подумати й попрацювати" над позицією Еммануеля Макрона щодо військ ЄС на території України, щоб гарантувати їй безпеку.
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