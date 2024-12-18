"Обговорили тет-а-тет": Зеленський зустрівся з Макроном — про що домовилися

Президент України Володимир Зеленський провів, за його словами, продуктивну зустріч із главою Франції Емманюелем Макроном та обговорив ключові пріоритети для подальшого зміцнення позицій України в захисті від російської агресії.

Про це у своєму зверненні 18 грудня повідомив український президент.

"Обговорили тет-а-тет ключові пріоритети для подальшого зміцнення позицій України в захисті від російської агресії. Основним завданням залишається посилення спроможностей протиповітряної оборони", — сказав Зеленський.

Він також подякував за підготовку Францією однієї бригади для української армії.

"Домовилися продовжити цю співпрацю та підготувати ще одну бригаду. Розраховуємо, що інші партнери долучаться до цих зусиль і зроблять свій внесок у комплектування додаткових українських бригад. Однаково бачимо, що потрібні надійні гарантії для миру, який реально можна наблизити. Продовжили опрацювання ініціативи президента Макрона щодо присутності в Україні сил, які можуть сприяти стабілізації на шляху до миру", — додав Зеленський.

Емманюель Макрон своєю чергою поінформував про свою комунікацію з іншими партнерами заради реалізації всіх необхідних кроків для досягнення миру.

Нагадаємо, раніше президент України заявляв, що Київ може "подумати й попрацювати" над позицією Еммануеля Макрона щодо військ ЄС на території України, щоб гарантувати їй безпеку.

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