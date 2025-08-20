Обібрала двох "СВОшників" і виходить заміж за третього: Z-пропагандисти в шоці від "чорних вдів"

Новий скандал в армії РФ: Z-пропагандисти викрили «чорних вдів» / © Reuters

Реклама

Навіть російські Z-пропагандисти в шоці від своїх співвітчизниць, які наживаються на окупантах, видурюють у них виплати, а потім посилають на три «російські» букви.

Однією з таких історій про російських «чорних вдів» поділилася пропагандистка Анастасія Кашеварова.

«У день весілля зізналася, що на 10 років старша, має дитину. Як виявилося, вона вже в момент одруження була вагітна від іншого і я вже не перший штурмовик, якого вона охмурила». Історія чергової чорної вдови, яка заробляє на втраті кінцівок та загибелі бійців», — заінтригувала розповіддю пропагандистка.

Реклама

Вона розповіла про одного окупанта з кличкою «Кабзон» (як символічно — носій цього прізвище вже давно в пеклі, а «послідовник» чомусь ще затримуєтья.)

Росіянин прагнув «продовжити рід», тому що окупанти на фронті довго не живуть, тим більше російські штурмовики. Тому, щоб не гаяти час, загарбник, приїхавши у відпустку, вирішив одружитися.

Познайомившись з жінкою, він одразу «зайшов з козирів» — подарував новий Iphone і зробив пропозицію.

У день весілля росіянка зізналася, що їй 34, а не 24, і вона має дитину. Згодом вона вагітніє. Молода дружина влаштовує скандали, що гроші за поранення окупанта зберігаються у його матері.

Реклама

Проте окупант вирішує за зароблені на вбивствах україців гроші купити квартиру, тому не поспішає віддати їх новій дружині. Народжується у пари невдовзі дитина.

«Кабзон» відпрошується у командира окупантів у відпустку. І хоча російські командири зазвичай не відрізняються особливим розумом, цей командир вмів рахувати краще свого підлеглого. Він вирахував, що батьком дитини за термінами аж ніяк не може бути його підлеглий.

Далі все за «російською класикою».

«Син, як виявилося з експертизи ДНК, не є його. Починаються скандали, дружина з друзями розносить під’їзд у будинку, де мешкає „Кабзон“ і навіть пирнули ножем сусіда, починається процес розлучення. Дружина виносить, доки „Кабзон“ на „СВО“ все майно із квартири. Пише на нього кляузи у військову поліцію та інші органи», — розповідає пропагандистка.

Реклама

Як виявилося, цей окупант не перший і не останній у підприємливої росіянки, яка робить бізнес на військових РФ. Один загарбник віддав їй всі гроші, що отримав за втрачену ногу і живе в захопленому Маріуполі, а за третього вона зараз виходить заміж.

Тому пропагандистка пропонує перевіряти, якщо одна й та сама росіянка приходить за виплатами та виходить заміж щороку за різних окупантів.

Раніше ми писали, що «герой СВО» жорстоко розправився з коханцем дружини — вбив, вирізав статевий орган і встромив лезо в око.