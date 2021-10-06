Обіцяла зняти прокляття: американець через суд вимагає від екстрасенсині $25 тис.

Підсудна заявила чоловікові про "небезпечне" прокляття, нібито накладене "відьмою, найнятою його колишньою дівчиною".

Житель американського штату Каліфорнія подав до суду на екстросенсиню, яка пообіцяла зняти з його родини прокляття. Позивач вимагає від жінки 25 тисяч доларів компенсації.

Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що Мауро Рестрепо зв'язався із Софією Адамс, коли шукав екстрасенсів у Google. На вебсайті вказувалося, що жінка є "фахівцем з екстрасенсорного кохання" і "має ступінь доктора філософії з лайф-коучингу".

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Стверджується, що ця інформація "додала позивачеві більше впевненості у тому, що він розмовляє з фахівцем, який може йому допомогти".

Вже під час сеансу Адамс прочитала карти Таро і заявила, що Рестрепо має "mala suerte" або "погану вдачу". "Небезпечне" прокляття, нібито накладене "відьмою, найнятою колишньою дівчиною" позивача, мало згубити чоловіка і його родину.

Жінка пообіцяла допомогти клієнтові за 5,1 тис. доларів. Після внесення депозиту в розмірі тисячі доларів, каже позивач, Адамс "жодним чином не допомагала" його шлюбу, і Рестрепо страждав від безсонних ночей, занепокоєння і страждань.

У зв'язку із цим чоловік звернувся до Верховного суду Торренса з позовом про шахрайство. Серед інших звинувачень також халатність, цивільна змова, а також умисне і необережне заподіяння емоційних страждань.

Раніше у Демократичній Республіці Конго (ДРК) вісьмох жінок звинуватили в чаклунстві і спалили живцем.

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