Обіцяли ще цієї весни: США перенесли на 2024 рік постачання Україні далекобійних авіабомб GLSDB – Reuters

Контракт на початок виробництва був підписаний ще у березні 2023 року.

Україні доведеться зачекати до наступного року, перш ніж вона отримає свою першу велику обіцяну партію ракет GLSDB, які США адаптували для завдання ударів на відстані майже 160 км.

Про це пише Reuters з посиланням на свої джерела.

Джерела видання вказують, що компанія Boeing, головний підрядник GLSDB, поставить ракети до США наприкінці грудня, після чого підуть кілька місяців випробувань перед подальшою відправкою в Україну.

Оскільки контракт на початок виробництва GLSDB був підписаний у березні 2023 року, як повідомили Reuters у Пентагоні, поставки перенесли на кінець року. Виробництво потребувало матеріалів, наданих урядом, тому його початок довелось відкласти.

Незважаючи на те, що Росія заявила в березні, що збила GLSDB, США не постачали Україні жодної бомби, сказав анонімний американський чиновник у коментарі виданню.

Що вдіомо про GLSDB

І хоча у Пентагоні підтвердили, що передадуть Україні далекобійні ракети GLSDB ще у лютому 2023 року, ці ракети до нашої країни так і не доїхали.

GLSDB дозволяють високоточно знищувати ворога на відстані у 150 км. Ці ракети також запускають з M270 та HIMARS. Якщо GLSDB таки доїдуть до України, це буде перший експорт та їхнє перше бойове застосування.

Раніше британський генерал Річард Берронс підрахував, скільки грошей та часу потрібно Україні для перемоги.

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