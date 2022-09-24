Обіцяли війну по телевізору, а не окопи: росіяни розповіли, чому вони виїхали з РФ після оголошення мобілізації

Росіяни, які втекли від мобілізації за кордон, розповіли про мотиви своїх вчинків.

Громадяни держави-агресорки вважають, що Росії нічого не загрожує та не хочуть, щоб їх мобілізували, а тому вони виїхали зі своєї країни.

Про це йдеться в опитуванні журналістів видання The Insider.

Журналісти в аеропортах опитали кілька чоловіків, які тікають за кордон від мобілізації в РФ. Росіяни визнають, що фактично в їхній країні відбувається повна мобілізація і призвати можуть будь-кого.

"У мене є багато знайомих, які отримали повістку. І я не знаю, але у нас страх вийти на протест переважає страх смерті. Я цього не розумію. Всі стадом йдуть і ніхто навіть не обурюється. Просто навіть у Москві в військкоматах документи паперові і якщо грубо кажучи військкомат згорить", - каже один з опитаних.

Інший росіянин, який виїхав за кордон каже, що тепер ті, хто малювали собі рашиський символ Z, починає розуміти, що його "кинули".

"Йому обіцяли дивитись на війну по телевізору, радіти перемогам, а не йти в окопи. А якби ще була причина сидіти в окопах", - каже чоловік.

Росіяни кажуть, що Росії зараз загрожує лише імпералізм та Путін.

Нагадаємо, Нідерланди заявили, що готові дати притулок росіянам, які тікатимуть від мобілізації.

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