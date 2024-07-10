Обіцяні Блінкеном F-16 для України: експерт назвав їх можливу кількість і строки прибуття

На думку Олександра Мусієнка, процес передавання літаків є поступовим і триватиме не один день.

На полях саміту НАТО у Вашингтоні в середу, 10 липня, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що цього літа в небі України літатимуть винищувачі F-16, які вже прямують з Данії та Нідерландів. За оцінками військового експерта, директора Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, йдеться, ймовірно, про одну повноцінну ескадрилью.

Таку думку Олександр Мусієнко висловив в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"За такими хорошими розрахунками, оптимістичними, можна очікувати 12-14 літаків, тобто повноцінну ескадрилью... Сподіваюся, що це буде найближчими тижнями й місяцями... Процес поступовий", – зазначив експерт.

Нагадаємо, Норвегія офіційно оголосила про передавання Україні шести винищувачів F-16. Разом з обіцяними іншими країнами винищувачами Україна отримає загалом 79 західних бойових літаків.

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