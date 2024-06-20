Обіцянка вступу України в НАТО була б небезпечною ідеєю — The Guardian

Колумніст британського видання вважає, що зобов’язання НАТО захищати Україну як союзника може в кінцевому підсумку коштувати трохи більше, ніж папір, на якому воно було написано.

Обіцянка вступу України в НАТО на липневому саміті у Вашингтоні загрожує продемонструвати вразливість Альянсу та унеможливити подальші переговори про мир в Україні із президентом держави-агресорки Володимиром Путіним.

Таку думку висловив у колонці для The Guardian старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир, ексофіцер національної розвідки США в Європі з 2018 по 2021 рік Крістофер Чіввіс.

Неспроможність НАТО захистити Україну

"Обіцянка надати Україні членство в НАТО поставило б під загрозу довіру до чинних зобов’язань альянсу про взаємну оборону, як це передбачено статтею 5 Північноатлантичного договору. Ця обіцянка зобов’язує членів альянсу розглядати напад на одного з них як напад на всіх. Але застосувати цей стандарт до України після війни було б надзвичайно важко, а поки вона триває, ще складніше", - вважає він.

Колумніст британського видання пише, що за будь-якого варіанту завершення війни Україна зіткнеться з ворожістю з боку Росії, яка залишиться набагато боєздатнішою у військовому плані. У такому разі, якби Україна приєдналася до НАТО, інші члени альянсу повинні були б розгорнути свої власні сили, ймовірно, у значній кількості, безпосередньо в Україні на невизначений термін.

Чіввіс зазначив, що раніше таке розгортання, наприклад, у країнах Балтії та Польщі значною мірою покладалося на війська США, які вважаються найефективнішим засобом стримування Росії. Але США навряд чи розгорнуть сили в такому масштабі, який необхідний для захисту України.

За його словами, деякі прихильники членства України в Альянсі сподіваються, що ядерна зброя заповнить цю прогалину, але ідея про те, що НАТО буде готова вести ядерну війну з Росією, щоб захистити Україну, потенційно покінчивши з цивілізацією, якою ми її знаємо, стверджує Чіввіс, є фантазією.

"Зобов’язання НАТО захищати Україну як союзника може в кінцевому підсумку коштувати трохи більше, ніж папір, на якому воно було написано. Це поставило б під сумнів чинні зобов’язання перед іншими союзниками, послабивши альянс та інші глобальні зобов’язання США", - зазначив Чіввіс.

Не треба дратувати Путіна?

Також читайте Вступ України до НАТО: в США зробили важливу заяву

Аналітик впевнений, що навіть проголошення серйозного наміру прийняти Україну до НАТО ускладнило б будь-які спроби домовитися про припинення бойових дій, оскільки "Росія невралгічно ставиться до цього питання".

"Будь-хто, хто визнає, що цю війну доведеться закінчити переговорами, включно з адміністрацією Байдена, не повинен обіцяти взяти Україну в НАТО в даний момент. Жести щодо членства в НАТО також зіграли б у наративі Путіна про війну, яку він частково виправдовує тим, що воює з агресивним, експансіоністським НАТО", - стверджує Чіввіс .

Який захист потрібен Україні

Крістофер Чіввіс вважає, що Україні потрібно продовжити чинні домовленості в тій чи іншій формі після завершення війни не тільки для того, щоб забезпечити безпеку Україні, але й для того, щоб переконати країну прийняти болісне перемир’я.

"Лідери України повинні припинити просити про членство в НАТО, а адміністрація Байдена повинна припинити це розглядати. Натомість у центрі уваги саміту має бути припинення війни та початок шляху України до відновлення. Тільки так Україна може розквітнути і таким чином справді виграти цю війну", - підсумував аналітик.

Нагадаємо, Велика Британія та США сперечаються щодо відносин України з НАТО після того, як американські посадовці заявили, що шлях Києва до членства в Альянсі не варто називати "незворотним".

Читайте також: