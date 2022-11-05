"Обід хижаків": слабкий Путін втрачає контроль над найближчим оточенням

Кремлівські еліти, як пишуть західні видання, вже розпочали боротьбу за вплив в Росії.

Президенту Росії Володимиру Путіну загрожує втрата влади, оскільки різні фракції в його режимі нападають одна на одну, а сильний лідер надто слабкий, щоб їх зупинити.

Про це пише видання Dailymail.

Журналісти взяли коментар у російського громадського діяча та письменниці Євгенії Альбац. За її словами, впливові особи в московській еліті зараз "вчепилися один одному в горло", а Путін щосили намагається контролювати "обід хижаків".

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Вона впевнена, що Путін традиційно виступав посередником між цими групами, нацьковуючи їх один на одного і забезпечуючи безпеку кожної. Однак тепер його роль стає дедалі неспроможнішою, що ставить його на лінію вогню.

"Боротьба почалася всередині найвищих ешелонів російської влади. Ми спостерігаємо обід хижаків. Те, що зараз відбувається, — ключовий прояв розвалу у владі", — сказала вона.

Видання навело приклад спроби Рамзана Кадирова та Євгена Пригожина повалити міністра оборони Сергія Шойгу. Так, Кадиров і Пригожин різко критикували перебіг війни, і водночас пропонували відправляти генералів на фронт.

Нагадаємо, ексголова МЗС України Павло Клімкін заявив, що Путін перетворився на геополітичного бандита, і це усвідомлюють російські еліти та силовики, тож вони можуть піти на "персональне перезавантаження" лідера держави.

Окрім того, видання The Economist писало, що російські еліти починають розуміти, що напад на Україну був помилкою, та починають обговорювати, як їм доведеться жити без Путіна.

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