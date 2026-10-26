Обіцяють роботу – опиняються на фронті: Росія масово вербує африканців – Bloomberg

Африка (ілюстративне фото) / © Reuters

Реклама

Росія розширює кампанію з вербування громадян африканських країн для служби у своїй армії та дедалі активніше зосереджується на найбідніших державах континенту.

Про це пише Bloomberg із посиланням на презентацію, отриману від джерел, знайомих із даними української розвідки.

Реклама

За інформацією видання, протягом перших дев’яти місяців 2026 року Росія значно активізувала набір у Бурунді, Зімбабве, Сьєрра-Леоне та низці інших країн. У документі зазначається, що метою кампанії є «компенсація величезних втрат і нестачі людей для мобілізації».

Реклама

Зокрема, з 1 січня до 30 вересня Росія, за наведеними даними, завербувала 699 чоловіків із Бурунді — проти 30 за весь 2025 рік. Із Зімбабве кількість завербованих зросла з 65 до 530 осіб.

Помітне збільшення також зафіксували у Демократичній Республіці Конго, Сьєрра-Леоне, Судані та Камеруні.

За даними української сторони, загалом вдалося ідентифікувати 45 959 іноземців зі 151 країни, які уклали контракти з російськими військовими. Із них 5451 — громадяни африканських держав.

Людей можуть заманювати обіцянками цивільної роботи

Bloomberg зазначає, що потенційним рекрутам нерідко пропонують роботу у сфері транспорту, харчування чи інших цивільних галузях. Також повідомлялося про значні виплати за підписання контракту, зарплати та перспективу отримання російського громадянства.

Реклама

У презентації, зокрема, була реклама, яку, ймовірно, використовували у Зімбабве. На ній зображений африканець у військовій формі та пропонується «програма для спеціалістів із Зімбабве» з обмеженою кількістю місць. При цьому прямо не зазначалося, що учасників можуть відправити на фронт в Україну.

Окремо Росія вперше від початку повномасштабної війни почала вербування на Мадагаскарі.

Водночас щонайменше у дев’яти африканських країнах набір безпосередньо до армії фактично призупинили. Натомість громадян цих держав, за даними презентації, намагаються залучати до роботи в російській оборонній промисловості.

ООН заявила про обман і примус

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні у своєму звіті заявила, що російська влада була причетна до вербування людей із 29 країн шляхом обману або примусу.

Реклама

За висновками комісії, діяла міжнародна мережа посередників, які організовували переїзд людей до Росії. Після прибуття деяких із них змушували підписувати контракти, зміст яких вони не розуміли, а потім направляли до російських збройних сил.

Висновки комісії базуються на 245 інтерв’ю з іноземцями, які потрапили в полон до українських військових або повернулися додому, а також із членами їхніх родин.

На проблему вже відреагували кілька африканських держав. Ботсвана та Південна Африка публічно застерігали громадян від пропозицій високооплачуваної роботи в Росії. У Зімбабве затримали двох громадян РФ, яких підозрюють у вербуванні.

Влада Ботсвани також повідомила, що 15 її громадян, яких завербували, зникли безвісти. Кенія та Гана безпосередньо зверталися до Москви з вимогою припинити таку діяльність. За словами кенійських політиків, Росія могла завербувати щонайменше тисячу громадян країни.

Кремль на запит Bloomberg щодо цих даних не відповів. Російська влада публічно не визнавала використання іноземців для поповнення військ і заявляла, що має достатньо людських ресурсів для ведення війни.

Росія розширює присутність в Африці через структури «Вагнера»

Активізація вербування африканців відбувається на тлі ширшого розширення російської присутності на континенті. Раніше The Wall Street Journal повідомляв, що після загибелі засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина його син Павло зберіг і розширив операції структури у Центральноафриканській Республіці.

За даними видання, пов’язаний із Пригожиним бізнес у регіоні приносить понад 400 млн доларів на рік. Найманці контролюють золоті рудники, забезпечують охорону президента ЦАР та беруть участь у боях проти повстанців.

Крім того, структури «Вагнера» займаються торгівлею зброєю у Судані та Лівії, а також розвивають комерційний і тіньовий бізнес, зокрема виробництво алкоголю та торгівлю трамадолом.

Новини партнерів

Новини партнерів