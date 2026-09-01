"Обіцяли вирізати всіх": подробиці масової бійки зі стріляниною за участі українців у Бельгії

Поліція Бельгії ліквідувала одного з учасників бійки, який завдав іншій людині ножових поранень / © Reuters

Реклама

У бельгійському місті Ойпен масова сутичка у міському парку завершилася застосуванням зброї місцевою поліцією та загибеллю чоловіка. Спочатку сварка виникла між українськими та арабськими дітьми, але швидко переросла у криваву бійку дорослих.

Про масштабний конфлікт за участю мігрантів повідомив журналіст Ростислав Демчук на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Реклама

Повідомлення про конфлікт у парку Ойпена

Автор публікації зазначає, що інцидент трапився минулої неділі, 30 серпня, у міському парку, де відпочивало кілька українських родин з дітьми, а поряд грали у футбол діти арабського походження.

Реклама

«Зараз ніхто не може пояснити з чого почався конфлікт, але українські батьки змушені були стати на захист своїх дітей після того як у них полетіло каміння з боку дітей арабів. На місці конфлікту, як засвідчує місцева поліція, зібралось не менше 50 осіб», — описує початок цієї сутички журналіст.

Після цього зав’язалася бійка, і українці одразу викликали правоохоронців для врегулювання ситуації. Один із чоловіків, озброєний тесаком, взятим із сусідньоъ арабської шашличної, кинувся на присутніх попри застереження поліції, через що патрульні були змушені застосувати табельну зброю. Від отриманих вогнепальних поранень нападник помер.

«У відповідь на це представники арабської громади Ойпена оголосили антиукраїнський джихад і пригрозили вирізати усіх українців, які проживають в місті. Хочеться, аби у посольстві України в Бельгії звернули увагу на цей факт і стали на захист українських родин», — зазначив автор допису.

Що пишуть бельгійські ЗМІ

Місцеві журналісти активно висвітлюють цей трагічний інцидент, проте в жодній із публікацій не згадуються ані українські біженці, ані погрози джихаду з боку будь-яких громад. На основі офіційних звітів поліції та прокуратури європейські медіа описують дещо іншу хронологію трагічного вечора на площі Шайблерплац.

Реклама

Як зазначає видання VRT NWS, конфлікт розпочався близько о пів на сьому вечора зі сварки між дітьми, які разом навчаються в одній школі. Згодом у суперечку втрутилися батьки, ситуація вийшла з-під контролю, і в парку зібралося близько п’ятдесяти осіб. Коли поліція прибула для наведення ладу, 42-річний чоловік із ножем напав на іншу людину, після чого правоохоронець двічі вистрілив у нього.

За даними суспільного мовника BRF, ще одна людина отримала ножове поранення під час спроби зупинити нападника, але зараз вона перебуває під наглядом медиків і її життю нічого не загрожує. Видання також додає, що пізніше біля лікарні зібралася група з 60 родичів та друзів загиблого, проте поліція змусила їх мирно розійтися. Наразі слідчі вже встановили тридцятьох свідків та розпочали перші допити.

Своєю чергою The Brussels Times уточнює, що загиблий чоловік був батьком чотирьох дітей і проживав у місті Ойпен вже кілька років. Правоохоронні органи Бельгії відкрили два окремі розслідування: одне стосується самої бійки та нападу з ножем, а інше має оцінити правомірність застосування вогнепальної зброї поліцейським.

Новини партнерів

Новини партнерів