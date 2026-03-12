Обіцяє помститися та продовжувати атаки: новий лідер Ірану виступив з гучними заявами

Ілі та Моджтаб Хаменеї / © Associated Press

Новий верховний лідер Ірану, син ліквідованого аятоли Моджтаб Хаменеї опублікував перше звернення після призначення. У ньому він закликав до єдності серед іранського народу та водночас погрожував ворогам.

Заяву Хаменеї зачитали іранському державному телебаченні, але відео виступу опубліковане не було, повідомляє Sky News.

Видання наголошує, що це було довге письмове звернення з погрозами на адресу США та Ізраїлю, обіцянкою помститися за «мучеників», що чітко давало зрозуміти - Тегеран не планує припиняти вогонь.

У заяві наголошують, мовляв, Тегеран вірить у «дружбу» зі своїми сусідами, а тому розраховує на «конструктивні відносини». Водночас, заявив Хаменеї, Іран начебто націлений лише на бази Сполучених Штатів у цих країнах.

«Існування американських баз у деяких із цих країн та використання цих баз для нападу на Іран не приносить користі регіону. Їх необхідно закрити», - йдеться у заяві.

Він також наголосив, що закриття Ормузької протоки й надалі використовуватиметься як інструмент тиску на США та Ізраїль.

Крім того, він пообіцяв помститися за загиблих у війні, зокрема під час удару по школі. Він також підтвердив смерть дружини під час атаки 28 лютого. Зі слів Хаменеї, Іран «отримає компенсацію» від свого ворога, або “знищить їхні активи».

Нагадаємо, напередодні у ЗМІ з’явилася інформація, що новий лідер Ірану міг потрапити під удари США та Ізраїлю. Reuters з посиланням на високопоставленого ізраїльського чиновника писало про те, що саме тому Хаменеї останнім часом не з’являється на публіці.

Однак зникнення нового лідера Ірану може бути пов’язаним з тим, що він дістав поранення під час авіаударів, внаслідок яких загинув його батько аятола Алі Хаменеї.

Дата публікації 12:43, 12.03.26