Обіймається з Путіним, а потім говорить про розбите серце через вбивства дітей: експерт про тактику прем'єра Індії

В Індії по-своєму розуміють поняття гостинності. Тому спершу прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді обіймається з очільником Кремля Володимиром Путіним, а потім на пресконференції говорить, що його серце розбивається через вбивства невинних дітей в "Охматдиті" 8 липня.

Про це "24 Каналу" сказав політолог, голова адвокаційно-аналітичної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук.

Експерт нагадав, що Моді висловив занепокоєння щодо удару по дитячій лікарні "Охматдит" російському диктатору. Також, за словами фахівця, Індія намагається підтримувати демократичні цінності Заходу.

Візит прем'єра Індії до Путіна: що означають ці перемовини

Політолог пояснив, що в Індії все ж дотримуються демократичних цінностей. Вибори на посаду президента в цій державі здійснюються лише за демократичними нормами. Також там відсутня загроза узурпації влади.

"Моді є представником націоналістичної партії, яка будує свою ідеологію на захисті індуїзму та бореться з мусульманством. Хоча певна частина індійців говорить, що в країні відбувається занепад демократичних цінностей, вони все ще існують", – вважає Рибачук.

Він також пояснив поведінку прем'єр-міністра Індії в Москві.

"В Індії своє розуміння гостинності. Тому спершу Моді обіймається з Путіним, а потім на пресконференції говорить, що його серце розбивається через вбивства невинних дітей (удар по "Охматдиту" – ред.). Після цього російський диктатор був розгублений. Мені здається, що індійського прем'єра наздогнала карма. Вони мають визначити, чи будуть шалені прибутки від російської нафти, яка замішана на крові. Індія останнім часом все ж дрейфує ближче до західних цінностей", – пояснив Рибачук.

Політолог розповів, що Китай є віковічним ворогом Індії, у них була не одна війна. Оскільки Путін з Сі Цзіньпіном зараз тісно співпрацюють, Індія тягнеться до Заходу.

"Цей візит прем'єра Індії був дуже невдалим. Краще подібні речі(обстріл дитячої лікарні – 24 Канал) відбулись під час візиту Орбана в Київ, щоб він тут посидів в сховищі, подивився на те, що відбувається серед білого дня в столиці й тоді поїхав з враженнями до Путіна та Сі Цзіньпіна", – зауважив Рибачук.

Нагадаємо, речник Міноборони США Пет Райдер напередодні відреагував на поїздку Моді до Москви. Також відомо, що прем'єр Індії під час зустрічі з диктатором Путіним зробив заяву про війну в Україні.

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