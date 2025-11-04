Обійми Венса і вдови активіста Кірка викликали підозри (фото)

Еріка Кірк та Джей Ді Венс / © Getty Images

У США активно обговорюють стосунки між віце-президентом Джей Ді Венсом та Ерікою Кірк — вдовою загиблого консервативного активіста Чарлі Кірка. Нову хвилю чуток спричинив епізод із їхніми теплими обіймами під час публічного заходу.

Про це пише Bild.

Інцидент стався під час виступу в Університеті Міссісіпі, де відбувався захід організації Turning Point USA, заснованої Чарлі Кірком і нині очолюваної його вдовою.

Венс був запрошений туди як почесний спікер. Коли він піднявся на сцену, Еріка Кірк зустріла його надзвичайно тепло — політик обійняв жінку, поклавши руки на талію, а вона провела рукою по його волоссю.

Еріка Кірк та Джей Ді Венс / © Getty Images

Користувачі соцмереж активно діляться кадрами з події, коментуючи не лише момент обіймів, а й поведінку Еріки після загибелі чоловіка. Частина аудиторії вважає її дії надмірно відвертими та недоречними, хоча сама жінкапідкреслила, що між нею та Венсом існують лише дружні стосунки.

«Ніхто ніколи не замінить мого чоловіка. Але я бачу деякі подібності між ним та віце-президентом Джей Ді Венсом. Правда», — сказала Еріка під час своєї промови.

Як зазначає People, на заході була присутня і «друга леді» США Уша Венс. Венс, який сповідує католицизм, одружений із американкою індійського походження та індуїсткою від 2014 року. Пара виховує трьох дітей.

Під час виступу політик торкнувся теми віри.

«Я вірю в християнське Євангеліє і сподіваюся, що моя дружина якось побачить це так само», — сказав Венс, хоча, за повідомленнями ЗМІ, Уша неодноразово заперечувала можливість зміни своєї релігії.

Нагадаємо, Чарлі Кірка застрелили 10 вересня під час заходу в коледжі Юти.

Того ж місяця правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві Кірка. Ним виявився 22-річний Тайлер Робінсон, який не визнав своєї провини. Чоловік перебуває під вартою, і офіційні звинувачення будуть висунуті найближчим часом.