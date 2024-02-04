Обладнання з Тайваню отримували військові підприємства РФ: проти постачальника запроваджено санкції

Штрафні санкції за нелегальний експорт до Росії та Білорусі для тайванських компаній зросли у 15 разів.

Тайвань запровадив санкції проти російської компанії I Machine, яка імпортувала високотехнологічне обладнання для підприємств-виробників зброї у РФ.

Про це повідомили у міністерстві економіки Китайської Республіки (Тайвань).

Тайванським компаніям відтепер заборонено постачати цій компанії свої товари.

Окрім того, виробники у Тайвані повинні чітко декларувати кінцевого споживача, якщо товари йдуть через країни, які не приєдналися до санкцій проти РФ, наприклад, через Туреччину, ОАЕ, Китай тощо.

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Штрафні санкції за нелегальний експорт до Росії та Білорусі для тайванських компаній зросли у 15 разів і тепер становлять близько $32 тисяч.

Ці заходи уряд Тайваню запровадив, щоб захистити міжнародну репутацію тайванських виробників і запобігти використанню своїх високотехнологічних товарів для розробки озброєння в Росії.

Загалом у тайванському санкційному списку перебуває 1 900 субʼєктів, які так чи інакше повʼязані з Росією.

Раніше у розслідуванні The Washington Post повідомили, що російська компанія I Machine Technology імпортувала обладнання з Тайваню на суму $20 мільйонів. Найбільшим клієнтом цієї компанії минулого року був Московський машинобудівний завод “Авангард” — постачальник ракет для систем ППО С-400.

Нагадаємо, у спільному розслідуванні The Insider та тайванського видання The Reporter йшлося, що з Тайваню продовжують постачати до Росії верстати для металообробки, які використовуються у військовій промисловості.

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