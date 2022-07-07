Облаштовують свою військову базу і вербують армію Лукашенка: у Генштабі розповіли, як росіяни посилюють позиції у Білорусі

Російські війська вербують білорусів вступити у війну проти України і облаштовуються на білоруському аеродромі "Зябрівка".

На білоруському аеродромі "Зябрівка", біля Гомельського району, російські війська облаштують свою військову базу. Там уже розташований дивізіон "Іскандер-М" та дивізіон С-400.

Про це повідомив заступник начальника ГУ Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу.

За його словами, окрім того, що на території Білорусі продовжують перебувати підрозділи російських військ, Мінськ віддав повний контроль росіянам над аеродромом "Зябрівка".

Окупанти облаштовують там свою військову базу. На території аеродрому нині – ракетний дивізіон “Іскандер-М” і С-400 “Тріумф”.

Також за 60 км від Мінська будують ангари для "Іскандерів", які Росія готується прийняти на озброєння.

Крім того, росіяни вербують білоруських військових, щоб "в разі потреби", вони взяли участь у війні проти України. А ще планують найближчим місяцем відправити до Білорусі російських військових на навчання.

"За підтримки Комітету державної безпеки РБ проводиться вербування колишніх військовослужбовців, насамперед, спецпризначення, льотного складу, для укладання контрактів з приватною військовою компанією “Ліга” (екс-”Вагнер” – Ред.) для можливого залучення до бойових дій на території України”, – повідомив Громов.

Також він припускає, що в Білорусі продовжаться демонстраційні дії та розвідка. Не виключається діяльність ДРГ в прикордонних районах Рівненської, Волинської, Житомирської, і Київської областей.

Зберігається можливість провокацій на обʼєктах у Білорусі з подальшим звинуваченням українців. Однак можливість самостійного нападу білоруських військових на Україну лишається низькою. Ознак формування наступальних угруповань немає.

Як повідомлялося, Білорусь знову перекидає техніку, яка перевозить ракети, і продовжує заборону на польоти біля кордону з Україною.

Тим часом у Білорусі запустили акцію проти війни (фото).

Читайте також: