“Обличчя диявола”: японці за допомогою ШІ визначили, чи є в Путіна двійники (фото)

Одна з теорій полягає в тому, що двійник може залишитися при владі навіть після смерті Путіна.

Володимир Путін дійсно використовує двійників, стверджує японський аналіз штучного інтелекту. Дослідження, засноване на розпізнаванні облич, порівнянні голосів і рухів тіла, вказує на те, що існує кілька різних Путінів.

Про це пише видання The Sun.

Є навіть припущення, що він, можливо, вже багато років використовує двійників, які старіють разом із 71-річним президентом.

Аналіз обличчя

Прорив у галузі штучного інтелекту стався одразу після того, як кремлівський диктатор завершив свій гучний візит до Китаю, прагнучи очолити альянс проти Заходу.

Володимир Путін під час візиту до Сі Цзіньпіна, 18 жовтня 2023 року / Associated Press

Заяви про те, що Путін використовує дублерів або двійників, не нові, і раніше Кремль їх заперечував.

Але в репортажі для великої японської телевізійної мережі TBS йдеться про те, що щонайменше двоє двійників Путіна були помічені на різних заходах.

Телеканал стверджує, що справжній Путін приймав цьогорічний щорічний парад до Дня Перемоги на Красній площі 9 травня.

Володимир Путін виступає на параді до Дня Перемоги, 9 травня 2023 року / Associated Press

Складна технологія розпізнавання облич виявила, що Путін, який інспектував Кримський міст десять місяців тому, лише на 53% збігається з Путіним на Красній площі.

Володимир Путін інспектує Кримський міст, 2 грудня 2022 року / Associated Press

“Експерти з розпізнавання облич у більшості випадків назвали б це “не збігом”, що наводить нас на припущення, що це може бути двійник”, — йдеться в коментарі.

Поява Путіна на фронті в окупованому Маріуполі в березні демонструє лише 40-відсоткову схожість із Путіним на Красній площі, йдеться в аналізі.

Ще одним приголомшливим висновком є те, що між Путіним на Кримському мосту і Путіним у Маріуполі є лише 18-відсоткова схожість за розпізнаванням обличчя.

У дослідженні використовувалося розпізнавання обличчя, рухів тіла і порівняння голосу Путіна на різних заходах і трансляціях / Фото: ©BS-TBS "HOUDO1930"

“Аналіз експертів з розпізнавання облич ШІ чітко демонструє високу ймовірність наявності щонайменше двох двійників”, — йдеться у звіті.

Аналіз голосу

В ефірі також був проведений аналіз голосу в лабораторії Інституту аудіокомунікацій Японії, яка тісно співпрацює з поліцією у кримінальних розслідуваннях.

Цей аналіз голосової біометрії зосередився на слові “спасибо” (“дякую”), яке Путін вимовляв у різних випадках.

Голос Путіна, який виступав на Євразійському економічному форумі у травні — який вважається справжнім диктатором — відрізнявся від трьох інших виступів Путіна.

Японському телеканалу TBS стало відомо, що на різних заходах було помічено щонайменше двох двійників Путіна / Фото: ©BS-TBS "HOUDO1930"

Телевізійний аналіз дійшов висновку, що голос президента на форумі відрізнявся від інших виступів Путіна.

“Окрім різниці у вимові звуку “с”, є помітний розрив у послідовній вимові “па” і “сі”, — сказав диктор.

Були продемонстровані графіки аналізу голосу, що підкреслюють відмінності в наголосі.

Експерт Муцутоші Мураока сказав: “Існує різниця в умовах запису, а також у вимові як такій, але все ж надзвичайно рідко трапляються такі сильні відмінності. Наразі ми маємо сказати, що ймовірність того, що ці два голоси належать різним людям, є високою”.

Хоча голоси зовні схожі, графіки аналізу показують, що вони разюче відрізняються.

Це свідчить про те, що двійник використовувався на концерті на підтримку військових у лютому та під час візиту до Маріуполя в березні, коли був задіяний той самий двійник. Тобто двійника використовують навіть перед тисячами людей, як це було на концерті.

Володимир Путін виступає в “Лужниках” / Associated Press

У програмі зазначалося, що це було “ризиковано” через те, що його могли розпізнати як фальшивку. Проте програма припустила, що двійник міг бути використаний через ризик вбивства, пов'язаний з війною в Україні.

Володимир Путін виступає в “Лужниках” / Associated Press

“Путін казав кілька коротких речень, а стадіон був величезним, і його було видно здалеку, як він стоїть на сцені і виголошує кілька привітань, — розповідає Акійоші Комакі з газети “Асахі”. — Якщо так, то було доволі легко використати двійника. Що мене здивувало більше, так це те, що він з'явився на вертолітному заводі і розмовляв там протягом 30 хвилин”.

Аналіз рухів тіла

Той самий двійник з'явився на вертолітному заводі в Сибіру в березні. Тоді з'явилися припущення, що інший двійник Путіна розмахував руками й неодноразово торкався свого носа — риси, не особливо характерні для диктатора.

Колишній колега-шпигун КДБ Сергій Жирнов сказав тоді, що, на його думку, це був двійник, який не боявся наближатися до людей так, як це робив Путін.

Вважається, що двійник Путіна старіє разом зі справжнім / Фото ©BS-TBS "Houdo1930"

Аналіз рухів тіла з використанням новітніх технологій штучного інтелекту також дозволяє зробити висновок, що Путін використовує двійників, йдеться в японському дослідженні.

Було проаналізовано попередні зустрічі Путіна з китайським лідером Сі Цзіньпіном і його переговори з білоруським диктатором Олександром Лукашенком, коли було зафіксовано 94-відсотковий збіг, що це був один і той самий Путін.

Аналіз ходи

“Ми бачимо самого Путіна, який гуляє із Сі Цзіньпіном, і його ж під час військово-морського параду в Санкт-Петербурзі торік у липні. Ми використали новітній штучний інтелект, щоб порівняти два відео з ходьбою, і збіг становить 86%”, — кажуть аналітики.

Путін під час військово-морського параду в Санкт-Петербурзі, 31 липня 2022 року / Фото: Скриншот / YouTube

За словами виконавчого директора компанії Asilla Масахіро Вакаса, хода “схожа”: “Існує ймовірність появи двійника”.

Порівняння “не змогло досягти ідеального збігу і перевищити 90%, і ви не можете легко імітувати щось, щоб перевищити 90%”.

Оповідач сказав: “Путін, який з'явився на головному військово-морському параді, збігся на 86%. Це, безумовно, має вигляд доволі високого показника, але для використовуваної системи штучного інтелекту ці цифри показують можливість того, що це була інша людина”.

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А в Маріуполі хода Путіна показала лише 75-відсотковий збіг із ходою під час прогулянки із Сі, що свідчить про те, що це була не одна й та сама людина.

“Судження було зроблене, дивлячись на положення тіла під час ходьби”, — сказав Масахіро Вакаса в ефірі, який спочатку був показаний японським глядачам у червні.

Справжній Путін “падає вперед" під час ходьби, водночас хода двійника має більш вертикальну поставу.

Аналіз японського штучного інтелекту показав, що Володимир Путін дійсно використовує двійників / Фото: ©BS-TBS "HOUDO1930"

“Якщо порівняти ці два відео з передбачуваними двійниками, то відсоток збігу падає до 69%, що є низьким показником і вказує на те, що це дві різні людини, — кажуть дослідники. — Підсумовуючи, можна сказати, що є двійник, і є висока ймовірність того, що є ще один окремий двійник”.

Сіндзі Хьодо, вчений секретар Національного інституту оборонних досліджень, сказав: “Мені особисто було цікаво, що багато людей говорили про те, що людина, яка відвідала Маріуполь, не була самим Путіним. І тут ми бачимо науковий аналіз, який доводить це”.

Навіщо Путін використовує двійників

У програмі порушувалося питання про те, чому зараз широко використовуються двійники, що призводить до їхнього викриття. Одним із пояснень може бути те, що справжній Путін хворий.

“Я думаю, що ці двійники з'явилися нещодавно, — сказав експерт з міжнародних відносин Цуцумі Шинсуке. — Можливо, вони з'явилися з того самого часу, як Путін прийшов до влади, і він постійно використовував двійників, керуючи і навчаючи їх відтоді”.

Володимир Путін / Associated Press

Двійників можна помітити за допомогою штучного інтелекту, але вони детально висловлюють саме ті погляди, які сповідує Путін. Шінсуке сказав, що це може бути “можливим результатом тривалого процесу навчання”.

Соловей заявив, що двійник здійснив візит Путіна до Китаю, і що Сі Цзіньпін повністю усвідомлював, що зустрівся з двійником.

“Річ у тім, що нинішній президент Володимир Путін доживає останні дні свого земного життя, — сказав Соловей. — Не місяці, і не тижні, а саме останні дні [через невиліковну хворобу]. Його зараз, як і в попередні місяці, успішно замінює його двійник… [Двійник] навіть їздить до Пекіна. І китайська сторона дуже добре знає, з ким має справу”.

Соловей стверджує, що провідний радник Путіна з питань безпеки, 72-річний Микола Патрушев, має “козирі” як голова “великої коаліції” в перегонах за спадкоємність: “Однак це не означає, що перемога коаліції Патрушева визначена наперед”.

Одна з теорій полягає в тому, що двійник може залишитися при владі навіть після смерті Путіна.

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