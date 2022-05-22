Облізлий будиночок з перекособоченим парканом: у Росії підпалили вже 13-й військомат (фото)

Облізлий будиночок з перекособоченим парканом: у Росії підпалили вже 13-й військомат (фото)

У Росії вже вкотре підпалили військкомат.

Цього разу інцидент стався в селищі Ігра в Удмуртії.

Про це пише російський Telegram-канал Baza.

Будівлю військомату підпалили вночі, кинувши "коктейль Молотова". Унаслідок цього згоріла кімната резерву. Зазначається, що у кімнаті начебто не було жодних документів, лише особисті речі працівників військкомату.

Удмуртський активіст Іван Єлісєєв опублікував фотографії будівлі військкомату після пожежі.

Фото: Іван Єлісєєв

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"Фото підпаленого військкомату в Удмуртії. Вже 13-го у країні. Саме в цьому облізлому будиночку з перекособоченим парканом хотіли набирати солдатів на "війну з НАТО", — написав він.

За словами Єлісєєв, це і є справжнє ставлення людей до війни, а не фейкові соцопитування та концертики із зігнаними бюджетниками.

"І те, що підпалили у селищі, а не у місті, — теж індикатор. У бункері (Путіна. — Ред.) добре знають про реальну підтримку війни в містах (точніше, її відсутність), тому не дуже хочуть слати туди похоронки. І женуть на злочинну війну солдатів із сіл, маленьких міст та найдепресивніших регіонів", — зазначив Іван Єлісєєв.

Раніше ми писали, чому у різних регіонах Росії горять військкомати та хто здатен на бунт у країні.

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