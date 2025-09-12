Обличчя перекосило: у Трампа запідозрили інсульт (фото)

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп знову опинився у центрі уваги. Під час церемонії вшанування жертв терактів 11 вересня у Пентагоні ЗМІ зафіксували помітну асиметрію його обличчя.

Про це пише Mirror.

На фото чітко видно, що права сторона обличчя президента перекосилася, а рот опустився донизу. Журналісти та припустили, що це може бути ознакою перенесеного інсульту.

Нагадаємо, у 79-річного глави Білого дому Дональда Трампа знову помітили синці на руках, що посилило дискусії про його стан здоров’я.

Зокрема, у понеділок, 25 серпня, у Трампа помітили синець на тильному боці правої руки під час зустрічі з президентом Південної Кореї Лі Чже Меном в Овальному кабінеті. Це посилило побоювання щодо проблем зі здоров’ям американського лідера. Крім того, він не з’являвся на публіці тривалий час.

Після цього баближений до Дональда Трампа пастор Марк Бернс, якого називають духівником американського президента, спантеличив своїм постом у соцмережі на тлі чуток про різке погіршення здоров’я Трампа.

Лікар президента США Шон Барбабелла, лист якого опублікував у липні Білий дім, заявив про те, що синці «відповідають незначному подразненню м’яких тканин через часті рукостискання і вживання аспірину, який приймають у межах стандартного режиму профілактики серцево-судинних захворювань».