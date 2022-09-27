Обматюкали і "послали" при всіх: що відомо про стрільця в російському військкоматі

Сам стрілець повістку не отримував, але прийшов заступитися за свого друга.

У місті Усть-Ілімську Іркутської області 26 вересня 25-річний місцевий житель Руслан Зінін вистрілив у військкома під час зборів у військкоматі.

Мати затриманого Руслана Зініна розповіла, чому її син наважився на такий крок. Про це пише "Сибір.Реалії".

За словами жінки, сам Зінін повістку не отримував, але її отримав його найкращий друг.

"Син дуже засмутився, обурювався, що надіслали повістку, а його друг навіть в армії не служив. Він усе повторював: "Говорили, буде часткова мобілізація, а в результаті всіх гребуть", — каже мати стрільця.

Очевидець інциденту у військкоматі на умовах анонімності розповів, що Руслан Зінін справді з'явився в комісаріаті вранці, а в обід повернувся вдруге.

"У нього сталася сутичка з військкомом. Той його обматюкав і послав при всіх. Розмова почалася з питання цього стрільця: "Чому призивають тих, хто не служив в армії? Мій друг не ходив на термінову навіть, йому повістка прийшла". Той його послав і сказав: "Зараз до****ишся, сам замість друга свого поїдеш" — каже співрозмовник видання.

За словами інших очевидців, саморобний обріз Зінін приніс до військового комісаріату сам.

"Ну, це байки, що він на добровольцем зголосився і, отримавши зброю, почав стріляти. У нього ж самопал був. І хто б йому там у перший день ствол видав? Питання в іншому: чому він пройшов у комісаріат зі зброєю без жодних перешкод і не дзвенів навіть – та тому що там навіть рамки металошукача немає”, – розповів місцевий мешканець.

Пізніше російські слідчі після допиту Зініна повідомили, що на стрілянину хлопець здійснив після того, як повістку отримав його двоюрідний брат, 21-річний Гуров Василь. Також у березні 2022 року під час війни в Україні загинув його найкращий друг, 19-річний Данило.

Знайомий стрільця Олександр розповів, що Зінін "загалом був нормальний, не забулдига, не ледар, працював добре і психом точно не був".

"Я не знаю, як треба було довести його до такого. Можливо, тому що у нас з початком цієї мобілізації всі як з глузду з'їхали. Одні бояться, що "всіх загребуть". Другі кричать, "треба йти, швидше це все закінчувати", але при цьому добровольцями не йдуть", — зазначає чоловік.

У виданні дізналися, що в Усть-Ілімську, місті близько 80 тис. населення, за 4 дні мобілізували вже близько 300 осіб. За словами медиків, перший склад мобілізованих відправили із міста навіть без медкомісії.

"Що й казати, у нас тут [у поліклініці] ажіотаж третій день, медкомісію ж проходять. Попереду дві черги мобілізованих, великий обсяг роботи. Перший склад уже відправили, але ми їх не обстежили. Може, далі будуть, я не знаю", – каже головна лікарка місцевої поліклініки Феодосія Стрекаловська. – Активізувалися й ті, хто ніколи не ходив до лікарів, підтвердити те чи інше захворювання".

Нагадаємо, що в Росії мобілізований чоловік вистрілив у військкома. Він наказав усім присутнім залишити зал, а потім відкрив вогонь.

Читайте також: